Un exeurodiputado italiano señalado en los archivos de Epstein desmiente su implicación y apunta a un error de identidad

El exeurodiputado y exconcejal de la región de Campania (sur de Italia) Nicola Caputo está que trina. Desde que este martes un congresista demócrata estadounidense asociara su nombre al del condenado traficante sexual Jeffrey Epstein, posiblemente nunca antes se había hablado tanto de él en Italia y en el mundo, aunque no precisamente para bien. "Yo no sé nada", ha dicho, manifestando todo su enfado. "Solo puedo confirmar que yo nunca he tenido nada que ver con Epstein [...] y que están enfangando mi nombre".

Caputo ha desmentido así categóricamente una información que ha corrido como la pólvora en medios italianos e internacionales en las últimas horas. Esto es, que él sea uno de los personajes vinculados de alguna manera al fallecido magnate pedófilo que fueron ocultados en una de las recientes desclasificaciones de documentos sobre Epstein del Departamento de Estado. Por el contrario, según él, se trataría de alguien con el mismo nombre o con otro nombre parecido.

"¿Es posible que un congresista estadounidense [Ro Khanna] diga un nombre y un apellido, alguien haga una búsqueda en Internet y te tiren así mierda encima?", ha continuado. "Este legislador lo ha leído en el Congreso estadounidense sin añadir nada más. Puede tratarse de un caso de homonimia, porque yo no conozco a esta gente y nunca he estado en esos lugares", ha añadido el político, quien se ha declarado "atónito" por el escándalo en el que se ha visto envuelto.

Uno que vende quesos

Un dato curioso es que, además, Caputo pertenece al progresista Partido Democrático italiano, la principal formación de centroizquierda del país, lo más cercano en Italia a lo que son los demócratas en Estados Unidos. Además de ello, el archivo en cuestión le asocia a Epstein en 2009, cuando él era un mero concejal regional, "seguramente no una persona famosa", ha explicado, al añadir también que ha intentado entender cuál ha sido el origen de este error de identidad. "He visto que hay un Nicola Caputo que tiene una pizzería, otro que vende quesos en Chicago, pero claramente no puedo decir que sean ellos. Sin duda hay muchos Nicola Caputo en Italia", ha añadido.

Ante la tormenta que se ha abatido sobre él, Caputo ha explicado que tomará acciones. "Hoy mismo contactaré con la embajada para entender si podemos solicitar que esto se aclare. También estoy intentando hablar con el congresista para decirle: qué carajo haces; ser transparentes está bien, pero tampoco pueden involucrar a la gente así", ha argumentado.