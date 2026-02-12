Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Netanyahu firma en Washington su adhesión a la Junta de la Paz de Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, firmó este miércoles, durante su visita oficial a Washington, su adhesión a la Junta de la Paz creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu rubricó el documento durante una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Casa Blair, la residencia oficial en la que se hospeda, antes de acudir a la Casa Blanca para reunirse con Trump.

La Junta de la Paz es un organismo internacional presidido de forma vitalicia por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.