Violencia en EEUU
Dos muertos y un herido en un tiroteo en el campus de una universidad de Carolina del Sur
El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil
Redacción
Dos personas murieron y otra fue herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución. El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil. El campus universitario fue cerrado y se mantuvo en esa situación durante varias horas después del incidente, de acuerdo con un comunicado de prensa de la universidad.
"Los responsables de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, señaló la institución en su cuenta de Facebook, precisando que las clases previstas para el viernes fueron canceladas. La División de las Fuerzas del Orden de Carolina del Sur (SLED) también está investigando el tiroteo, indicó la universidad. Ya se habían producido dos tiroteos en el campus en octubre, uno de ellos en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejaron un muerto y un herido, recordó ABC News.
La Universidad Estatal de Carolina del Sur cuenta con aproximadamente 2.800 estudiantes.
- Matías cierra el último videoclub de Castellón: 'A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja
- Desaparición de Sonia: las nuevas imágenes de su coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- El 'drama' del pueblo donde Violeta Mangriñán se ha comprado casa: 'Es casi imposible
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Feria Taurina de la Magdalena 2026: cartel, horarios y venta de entradas