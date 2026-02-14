Cumbre de Seguridad de Munich
Francia contesta al mensaje conciliador de Marco Rubio: no cambiará la estrategia para una UE "independiente"
EFE
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, consideró que el mensaje conciliador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "no cambiará la estrategia" de París para promover "una Europa independiente y fuerte".
"Este mensaje, que fue tan bien recibido, no va a cambiar nuestra estrategia. Lo dicho hoy (por Rubio) lo hemos escuchado en el pasado por administraciones demócratas y republicanas. Queremos construir una Europa fuerte e independiente", dijo Barrot en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
En este mismo foro, Rubio afirmó hoy que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", porque lo que ambas partes lograron durante el último siglo ya es historia y un nuevo orden mundial o nuevo futuro es "inevitable".
El ministro francés afirmó que, "por muy brillantes que sean los discursos que se escuchen en Múnich", París seguirá con su hoja de ruta proeuropea.
Barrot saludó, en particular, el hecho de que Rubio reconociese que hay que cooperar para ciertos asuntos como el crimen organizado o el narcotráfico.
"Algunos desafíos no se pueden resolver por una sola nación, por muy rica y poderosa que pueda ser", indicó el titular de Exteriores.
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Las rachas de viento en Castellón superan los 170 kilómetros por hora en el interior
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- ¿A qué hora y dónde soplará más viento el viernes en Castellón?
- Cierres en Castellón por el viento: Consum anuncia que no abrirá sus 35 tiendas en la provincia
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- Un incendio en el Grau de Castelló afecta a varias villas
- Emergencias envía a Castellón a las 18.10 el Es-Alert por el aviso rojo por viento