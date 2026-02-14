Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Pánico en los supermercados rusos debido a los disparatados precios
Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.
"En Rusia el pueblo llano siempre paga los platos rotos", comentó a EFE un resignado moscovita en una modesta tienda del norte de la capital rusa.
Bastó con que el IVA se incrementara un 2 % desde el 1 de enero para que llenar la cesta de la compra se haya convertido en una odisea, ya que los precios crecen por encima de los salarios y de la inflación.
Al menos dos muertos y cinco heridos por un ataque con misiles ucranianos en la región rusa del Bélgorod
Al menos dos civiles han fallecido y cinco más han resultado heridos como consecuencia de un ataque con misiles ucranianos perpetrado a última hora de este viernes sobre la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, han informado las autoridades locales.
"Dos personas murieron y cinco resultaron heridas. Una gran tragedia para todos nosotros, una pérdida irreparable. Quienes restauraban el suministro de la calefacción y de la electricidad a nuestros hogares, hoy dieron su vida", ha comunicado el gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, en su canal de Telegram.
Gladkov ha lamentado que la agresión ha dejado sin calefacción ni electricidad a buena parte de la zona afectada, por lo que "es imposible comprender la magnitud de la destrucción" por el momento. Los trabajos de evaluación de daños, ha agregado, comenzarán este sábado por la mañana "y las obras de restauración (lo harán) inmediatamente después".
Rubio se ausenta de la reunión sobre Ucrania con líderes europeos en Múnich por problemas de agenda
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cancelado su participación a última hora en una reunión de este viernes sobre Ucrania con varios líderes europeos, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, debido a problemas de agenda.
Rubio no asistirá debido a "la cantidad de reuniones que se celebrarán al mismo tiempo" y abordará la cuestión de Rusia y Ucrania "en muchas otras reuniones" que han de celebrarse este fin de semana en la conferencia de Múnich, según ha revelado un funcionario estadounidense al diario 'Financial Times'.
Trump urge a Zelenski a cerrar un acuerdo con Rusia y a celebrar elecciones antes del verano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de de Ucrania, Volodímir Zelenski, a cerrar un acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes del verano. "Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelenski tendrá que ponerse en marcha", declaró Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca (Seguir leyendo)
Trump insta a Zelenski a llegar a un acuerdo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a llegar a un acuerdo de paz con Rusia, a pocos días de la nueva ronda de negociaciones que se celebra la próxima semana en Ginebra. "Tiene que actuar", ha exhortado.
"Zelenski tiene que actuar, Rusia quiere un acuerdo. Se tiene que mover o perderá una gran oportunidad", ha dicho el presidente Trump desde la Casa Blanca en declaraciones a los medios, antes de poner rumbo a Florida.
Putin rebaja el nivel de la delegación rusa en el diálogo sobre Ucrania sustituyendo a su negociador jefe
El presidente ruso, Vladímir Putin, dio este viernes un desplante a su homólogo de EEUU, Donald Trump, al rebajar el nivel de la delegación rusa en la tercera ronda de negociaciones con Ucrania que se celebrarán la próxima semana en Ginebra. Putin había prometido a Trump que el negociador jefe ruso no sería este año un asesor presidencial como en Estambul (2025), sino un alto cargo con mayor capacidad de decisión. De esta forma, eligió al almirante Ígor Kostiukov, jefe de la inteligencia militar rusa, el temido GRU, como negociador jefe en las dos primeras rondas celebradas en Abu Dabi. En cambio, el Kremlin anunció este viernes que el asesor cultural de Putin, Vladímir Medinski, encabezaría de nuevo la delegación rusa el 17 y 18 de febrero. Aunque el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, habría expresado dudas sobre la participación rusa, el retorno de Medinski es inesperado.
Von der Leyen destaca en Múnich el salto económico de la UE en Defensa en el último año
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich el salto que la Unión Europea ha dado en el último año a través de la movilización de fondos destinados a la Defensa, para asumir una mayor responsabilidad sobre su seguridad y ser más independiente.
Von der Leyen destacó en particular un elemento incluido en SAFE: al menos el 65 % de los componentes de cada producto final que formen parte de cada compra deben proceder de los países del bloque, Ucrania o los miembros del Espacio Económico Europeo.
También habló del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE para Ucrania, del que dos tercios (60.000 millones de euros) estarán disponibles para gastos militares y que también implicará que las adquisiciones deberán realizarse en Ucrania o en la Unión Europea. "Solo si esto no es posible o no se puede lograr dentro del plazo establecido, se podrá considerar la contratación externa", precisó Von der Leyen.
Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra
El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por iniciativa de Washington para llegar a un acuerdo de paz.
Umérov adelantó que, además de él, en la delegación ucraniana repetirán el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov; el líder del grupo parlamentario gubernamental, David Arajamia; el viceministro de Exteriores, Andrí Kislitsia, y el número dos de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.
El negociador ucraniano -que es secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania- explicó que el la delegación ucraniana fue elegida por el presidente Volodímir Zelenski para cubrir con garantías los aspectos "militar, político y de seguridad" de las negociaciones.
Marco Rubio llega a Múnich para participar en la Conferencia de Seguridad y reunirse con Zelenski
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó este viernes a Múnich, en el sur de Alemania, donde arranca hoy la conferencia de seguridad homónima y donde está previsto que se reúna entre otros con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para abordar el proceso de paz.
El Consulado de EE. UU. en Múnich informó a través de su cuenta de X del aterrizaje de Rubio.
"¡Bienvenido de vuelta a Alemania! El secretario de Estado Marco Rubio ha llegado a Múnich en cabeza de la delegación estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde mantendrá contacto con líderes globales en este foro crucial", señaló en su mensaje el Consulado.
Rutte afirma que Rusia avanza al ritmo de "caracol de jardín" en Ucrania y encadena pérdidas enormes
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este viernes que Rusia avanza al ritmo de "un caracol de jardín" en el frente en Ucrania, además de asegurar que el país invasor registró pérdidas "enormes" que cifró en 35.000 muertes en diciembre y 30.000 en enero entre los soldados.
En declaraciones en la sede de la Unión Socialcristiana (CSU) en Múnich, junto a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, Rutte recalcó que la víspera, en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, hubo un "amplio apoyo a continuar el apoyo a Ucrania", pero también "de que todavía necesitamos hacer más".
"Pero también existe una comprensión, en relación con Ucrania, de que los rusos están sufriendo pérdidas enormes día tras día: 35.000 muertes en diciembre y 30.000 muertes en enero", sostuvo.
