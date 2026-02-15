EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Chavistas forman con carteles una gran imagen de Maduro y su esposa para pedir su libertad

Más de un centenar de chavistas formaron este sábado con carteles una gran imagen en Caracas en la que salían Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para exigir la liberación de ambos, quienes se encuentran detenidos en Estados Unidos luego de que fuerzas de este país los capturaran el pasado mes.

Cada uno de los participantes, entre ellos también milicianos, policías y trabajadores de la Alcaldía del municipio Libertador de Caracas, sostuvo sobre su cabeza un cartel con una parte de la imagen de un gran corazón rojo dentro del que estaban Maduro y Flores junto a la frase "Los queremos de vuelta".

La actividad se celebró con motivo del Día del Amor y la Amistad y en medio de los festejos de Carnaval en el histórico Paseo Los Próceres, cerca del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna, uno de los blancos de los ataques estadounidenses.