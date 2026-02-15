Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania

El jefe del Estado mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, inspeccionó hoy las unidades de la agrupación militar Centro que combaten en Ucrania y celebró el avance en el frente, según informó el Ministerio de Defensa ruso.

"Las unidades de las agrupación sur avanzan en dirección a Sloviansk", que junto a Kramatorsk son los principales objetivos del Ejército ruso en la región de Donetsk, indicó el alto mando durante la visita, en un vídeo publicado por la dependencia castrense en Telegram.

Guerásimov añadió que en estos momentos las fuerzas rusas continúan combatiendo en Réznikivka y Kostiantinivka, y tomaron doce localidades ucranianas y más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de febrero.