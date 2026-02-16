Israel amplía la parte de Jerusalén bajo su control con territorio de Cisjordania

A cada amanecer, la tierra palestina empequeñece. La ofensiva expansionista del Gobierno más derechista de la historia de Israel esta vez pone el foco en Jerusalén. Después de anunciar este domingo cambios en el proceso de registro de tierras en los territorios palestinos ocupados por primera vez desde 1967, ahora las autoridades israelíes amplían la parte israelí de la ciudad santa tomando territorio de la Cisjordania ocupada. Se trata también de la primera ocasión en que se aprueba una expansión de estas características desde hace 59 años, cuando Israel inició la ocupación militar de Cisjordania. "Con el pretexto de establecer un nuevo asentamiento, el Gobierno está llevando a cabo una anexión de facto por la puerta trasera", denuncia la organización israelí de derechos humanos, Peace Now.

Los ministerios de Finanzas y Vivienda y el Consejo Regional Benjamín de Cisjordania firmaron en los últimos días este acuerdo para el establecimiento de un nuevo asentamiento. El Gobierno se compromete a invertir 120 millones de shekels, unos 33 millones de euros, en infraestructura para su construcción y desarrollo en los próximos años, que se traducirá en la construcción de aproximadamente 6.000 viviendas adicionales en el asentamiento. "En la práctica, sin embargo, el plan implica la creación de un nuevo barrio de Jerusalén, expandiendo la ciudad por primera vez desde 1967 hacia Cisjordania, a pesar de no existir ninguna conexión territorial ni funcional entre la zona y el asentamiento de Adam", denuncia Peace Now.

Soberanía israelí

"Dado que la expansión formal del límite municipal de Jerusalén hacia Cisjordania constituiría una anexión oficial, el plan se diseñó para clasificarse como un "barrio" del asentamiento de Adam y, oficialmente, no como parte de Jerusalén", explican. Sin embargo, este nuevo barrio no estaría físicamente conectado con el asentamiento de Adam al que supuestamente pertenecería, porque, entre ambos, hay el muro de separación y una carretera interurbana. "El nuevo asentamiento funcionará en todos los sentidos como un barrio de Jerusalén, y su designación como "barrio" del asentamiento de Adam es simplemente un pretexto para ocultar una medida que, en la práctica, aplica la soberanía israelí a zonas de Cisjordania", añade Peace Now, que señala que el enclave planificado estará "aparentemente destinado a la población ultraortodoxa".

Este anuncio llega tan sólo un día después de que el gabinete israelí aprobara el registro de "tierras estatales" en los territorios palestinos ocupados por primera vez desde que empezó la ocupación militar de Cisjordania en 1967. Israel Ganz, jefe del Consejo Regional de Benjamín, la región donde tendría lugar el proyecto, lo ha descrito como "la realización de la visión de asentamiento" para la zona. "El nuevo plan nos permitirá construir miles de viviendas y, al mismo tiempo, mejorar drásticamente la calidad de vida de los residentes", ha afirmado. En la Cisjordania ocupada, viven más de medio millón de colonos en asentamientos que son ilegales de acuerdo al derecho internacional.