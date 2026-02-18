El cómico Stephen Colbert expone y denuncia la autocensura de CBS y los grandes medios en EEUU ante Trump

La guerra de Donald Trump y su Gobierno contra la libertad de expresión no es cosa de risa. En primera línea de la última batalla para defender ese derecho amenazado en Estados Unidos por el republicano, no obstante, está un cómico, Stephen Colbert.

El presentador de late-night ha pasado los dos últimos días en un enfrentamiento abierto en el que lucha contra dos enemigos. Por una parte, Colbert se ha enfrentado a la censura de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), un órgano presidido por Brendan Carr que se ha politizado de forma extrema desde el retorno de Trump a la Casa Blanca y que hace meses estuvo a punto de costarle el programa a otro cómico, Jimmy Kimmel . Por otra, Colbert se está midiendo con su propia cadena, CBS, y exponiendo la capitulación de las grandes corporaciones mediáticas al republicano.

El canal ha dado un notable giro ideológico de apaciguamiento hacia Trump, movimiento en el que muchos identifican un esfuerzo para lograr las bendiciones de su Administración a fusiones de su matriz, Paramount +, propiedad de la familia Ellison, aliados de Trump. El verano pasado CBS ya anunció que el programa de Colbert acabaría en mayo y lo atribuyó a razones económicas, aunque el propio presentador y otros muchos identificaron razones políticas.

La regla del mismo tiempo en antena

El gran último choque estalló el lunes, cuando Colbert iba a entrevistar en su programa a un candidato demócrata al senado en Texas, James Talarico, que se ha convertido en una figura de interés nacional. En el monólogo anunció que los abogados de CBS le habían instado “en términos nada equívocos” a no emitir esa entrevista por miedo a que violara una regla de la FCC que obliga a dedicar el mismo tiempo en antena a distintos candidatos políticos en una carrera electoral. Dos demócratas y tres republicanos se miden en las primarias texanas.

Colbert, que también aseguró que los abogados le habían dicho que no podía ni siquiera mencionar la audiencia el caso, habló largo y tendido de ello en su monólogo. Explicó el mismo lunes que históricamente ha habido una excepción a la regla de FCC para los 'talk show', entre los que se incluyen programas de late night como el suyo. Y anunció que haría la entrevista y la emitiría en su canal de YouTube.

A la hora de escribir estas líneas, su encuentro con Talarico llevaba prácticamente seis millones de visitas en YouTube, más del doble de la audiencia que el programa de Colbert tiene cada noche. Además ha tenido más de cuatro millones de vistas en TikTok y de 400.000 me gusta en Instagram. El demócrata anunció además que había recaudado 2,5 millones de dólares en las 24 horas siguientes.

Contra CBS

El choque no acabó con la emisión. El martes Colbert volvió a abrir su monólogo con referencias a esta crisis, pero en esta segunda ocasión su crítica más central y directa fue a los abogados de CBS. Estos habían emitido un comunicado tras su programa del lunes en el que aseguraban que no le dijeron que no podía emitir la entrevista de Talarico y defendieron que solo le habían dado “asesoría legal”.

El presentador se quejó de que los abogados hubieran emitido ese comunicado sin hablar con él y restó credibilidad a su contenido. Explicó que los abogados sabían perfectamente que iba a decir en su monólogo del lunes porque él lo consultó con ellos. Al final metió el comunicado en una bolsa para excrementos de perros y lo tiró como si fuera exactamente eso.

Colbert recordó, entre otras cosas, que no se ha encontrado un caso en que se aplicara la regla del tiempo igualitario a un talk show desde los años 60 del siglo XX. También señaló a que, aunque Carr ha amenazado con acabar con la excepción, no lo ha hecho todavía y denunció la autocensura de su cadena diciendo que “CBS lo hizo gustosamente por él”.

Capitulación

Anna Gómez, la única integrante actual demócrata de la FCC, que fue nombrada por Joe Biden, ha denunciado las acciones de CBS en un comunicado. “Este es otro problemático ejemplo de la capitulación de las grandes empresas ante la campaña de esta Administración de censurar y controlar la libre expresión”, ha escrito.

Sin mencionar directamente la fusión con Skydance o la oferta por Warner Brothers-Discovery, Gomez ha señalado también que “no es ningún secreto que Paramount tiene cuestiones regulatorias ante el gobierno" y ha añadido: “los interés corporativos no pueden justificar dejar de emitir contenido con valor informativo”.

CBS ha fichado para dirigir sus servicios informativos a Bari Weiss, considerada como otro peón del trumpismo en los medios. Esta misma semana el periodista Anderson Cooper, que durante dos décadas ha compaginado su trabajo en CNN con el de corresponsal del programa de CBS '60 minutes', anunciaba que deja este último puesto, alegando que quiere pasar más tiempo cuidando a sus dos hijos.