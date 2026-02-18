Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención hombre XilxesVersión hombre XilxesTestigo crimen BenicàssimLiquidación azulejeraMural RobePrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Los países árabes e islámicos condenan las recientes decisiones de Israel destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania

Los palestinos se despiden en el Hospital Nasser de los cadáveres de varios ciudadanos que murieron en un ataque israelí.

Los palestinos se despiden en el Hospital Nasser de los cadáveres de varios ciudadanos que murieron en un ataque israelí. / Europa Press/Contacto/Tariq Moha / Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents