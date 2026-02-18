EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Sheinbaum descarta por ahora enviar combustible a Cuba y afea las políticas de EEUU: "No debe haber intromisión"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha descartado este martes por el momento vender petróleo a Cuba como consecuencia de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los países que envíen combustible a la isla.

"Por lo pronto no vamos a enviar combustible", ha explicado la presidenta mexicana, que sí ha confirmado que seguirán enviando ayuda humanitaria como alimentos y artículos de primera necesidad, después de que la semana pasada llegaran a La Habana dos buques con 800 toneladas de productos básicos.

"Aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba", ha subrayado en referencia al decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presionar con tasas elevadas las exportaciones de quienes comercien con la isla.