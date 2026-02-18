Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

  1. Interrogan al marido tras hallar degolladas a su exmujer y su hija de 12 años en su domicilio de Xilxes
  2. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
  3. Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
  4. Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
  5. Dos siglos de historia quebrados por el viento en un pueblo de Castellón
  6. Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
  7. Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Xilxes: 'El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo
  8. La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”

Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

Clamor en el vestuario madridista contra Prestianni: “No merece jugar más la Champions”

Sigue en directo la sesión de control de Les Corts Valencianes

Dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional por una querella de agresión sexual

Hasta el plancton del Mediterráneo se está tropicalizando por el calentamiento global

El Hospital de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

