Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

Soldados montan un dron ucraniano GARA antes de una misión de combate.

Soldados montan un dron ucraniano GARA antes de una misión de combate. / Europa Press/Contacto/Dmytro Smo / Europa Press

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. Interrogan al marido tras hallar degolladas a su exmujer y su hija de 12 años en su domicilio de Xilxes
  2. Aemet activa de nuevo avisos en Castellón: 'Nueva borrasca de gran impacto
  3. Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
  4. Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
  5. Dos siglos de historia quebrados por el viento en un pueblo de Castellón
  6. Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
  7. Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Xilxes: 'El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo
  8. La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

Feijóo, sobre la querella por agresión sexual del DAO de la Policía: “España se está cayendo a pedazos”

Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla

Clamor en el vestuario madridista contra Prestianni: “No merece jugar más la Champions”

Sigue en directo la sesión de control de Les Corts Valencianes

Dimite el director adjunto operativo de la Policía Nacional por una querella de agresión sexual

Hasta el plancton del Mediterráneo se está tropicalizando por el calentamiento global

El Hospital de Málaga alerta del peligro del reto viral del paracetamol entre adolescentes

