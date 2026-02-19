¿Qué se sabe del posible ataque inminente de EEUU a Irán?

La posibilidad de que Estados Unidos, bajo orden del presidente, Donald Trump, lleve a cabo una intervención militar en Irán, es una idea que a cada minuto que pasa se acerca más a la realidad. De poco sirvió el encuentro en Ginebra realizado este martes para abordar la cuestión nuclear, puesto que la tensión entre ambos estados es absolutamente palpable. Tan evidente que se plasma ya en forma de portaaviones, tropas y demás material militar en los alrededores de Irán.

Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado definitivamente sobre un inminente ataque a Irán, pero los gestos hablan por si los y las pruebas evidencias por medios locales como CNN o 'The New York Times', dan muestras de que el ejército estadounidense está dando pasos hacia adelante para una potencial intervención en la República Islámica durante este fin de semana.

Las tropas están preparadas para tomar acción en el momento en el que la Casa Blanca lo vea adecuado, eso es bien sabido ya por la Administración Trump. Pero el republicano no termina de decidir si este ataque debe realizarse todavía, y está sopesando los potenciales riesgos tanto políticos como militares que tendría dar la orden definitiva. De hecho, según medios locales, Trump se ha mostrado tanto favorable como contrario a esta acción militar y sobre qué pasos debe tomar en estos momentos.

Por ahora, lo que ha habido es un aumento significativo de los activos aéreos y navales trasladados hacia Oriente Medio durante los últimos días. Acompañado, como es habitual, del traslado del personal administrativo y diplomático que trabaja en la región de Oriente Medio, hacia zonas más "seguras": especialmente hacia Europa o de vuelta a EEUU. Una práctica común que no implica una intervención militar inmediata y que ya se llevó a cabo a mediados de enero durante las protestas de la población iraní contra el régimen de los Ayatolás. En aquella ocasión, fue el personal de la base aérea de Al Udeid, situada en territorio de Qatar, el que se desalojó.

Dos grupos de ataque de portaaviones, más de 50 aviones de combate, destructores, cruceros, submarinos y decenas de acciones cisterna de reabastecimiento. Todos ellos acompañados de los portaaviones USS Abraham Lincoln, estacionado ya en aguas próximas a Irán; y el USS Gerald R. Ford, el más avanzado del mundo y el mismo que fue enviado al Caribe para la operación militar que culminó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Este es, según 'The New York Times' el operativo con el que la Casa Blanca pretende atacar Irán. Una muestra de fuerza que, en cierto modo, parece tener un objetivo disuasorio y reclamar la toma de acciones diplomáticas. De hecho, mientras el Ejército enviaba esta flota, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en rueda de prensa este miércoles que pese a las "muchas razones y argumentos para un ataque contra Irán", la diplomacia seguía siendo la primera opción del presidente.

Muestra de ello es que, pese a tener todas las piezas sobre el tablero, Trump está sopesando muy seriamente cuál será su primer movimiento en la región. Se encuentra en conversaciones constantes y fluidas con el Ejército y, al parecer, sería este fin de semana cuando finalmente mueva ficha. Sin embargo, según una fuente cercana consultada por la cadena CBS News, la decisión final podría incluso prolongarse hasta la semana que viene. Lo que parece claro, es que el republicano no quiere precipitarse a la hora de llevar a cabo un ataque que acabará produciéndose.

Pero la paciencia de Trump es finita, y según declaró un oficial de la Casa Blanca al medio estadounidense Axios, el republicano "se está hartando" de esta este escenario. Por ello, hay quienes le avisan "de que sería una mala idea" ir a la guerra contra Irán, "hay un 90% de posibilidades" de que se lleve a cabo una acción militar directa en las próximas semanas.

Aún así, ante la posibilidad de un ataque inminente sobre el que no hay una fecha clara, 'The New York Times' señala que el Ejército israelí también está preparando a sus tropas para una potencial guerra contra la República Islámica. Uno de los principales rivales en la región para el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitará en un par de semanas. Por ello, el gabinete de seguridad de Israel planea reunirse el domingo para preparar, además, un posible ataque conjunto con Estados Unidos.

De hecho, fuentes consultadas por este mismo medio, hablan de que, de llevarse finalmente a cabo, este ataque a dos bandas podría prolongarse durante varios días con el fin de forzar a Irán y al Régimen Ayatolá a hacer más concesiones sobre su programa nuclear. El principal motivo de preocupación para EEUU e Israel –y razón última de este despliegue militar–, que este miércoles se abordó durante un encuentro en Ginebra entre el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del republicano, y una delegación iraní. Unas conversaciones que, si bien se saldaron con pequeños avances y ambas partes definieron como exitosas, no sirvieron para reducir la tensión en Oriente Medio.

Ante la escaladaa militar, lejos de quedarse impasible, Irán ha celebrado este jueves maniobras navales junto con Rusia en el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del comercio de crudo mundial. Unas maniobras donde ha realizado también pruebas de lanzamientos de misiles balísticos. Según ha informado la agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria iraní, IRNA.

Ante la movilización del ejército estadounidense, lejos de mostrarse intimidado, el miércoles el Ayatolá Ali Khamenei, dirigente de la República Islámica de Irán, publicó una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparecería el portaaviones USS Gerald R. Ford hundido, junto a un mensaje que rezaba: "Claro que un barco de guerra es un elemento militar peligroso, pero más peligroso es un arma que puede enviarlo al fondo del océano".