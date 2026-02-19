Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El CPJ denuncia abusos y maltratos a periodistas palestinos en prisiones israelíes

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció este jueves que decenas de periodistas palestinos liberados de prisiones israelíes aseguran haber sufrido "abusos sistemáticos", entre ellos negligencia médica y violencia sexual, durante los periodos en los que estuvieron detenidos.

El informe, basado en 59 entrevistas realizadas a periodistas palestinos liberados entre octubre de 2023 y enero de 2026, señala que 58 de ellos afirmaron haber sido sometidos a tortura, maltrato u otras formas de violencia mientras permanecían bajo custodia israelí.