EEUU nombra como embajador en Sudáfrica a un defensor del apartheid en los años 80

El nuevo embajador de EEUU en Sudáfrica, nombrado en marzo de 2025 por el presidente de EEUU, Donald Trump, llegó veladamente al país este jueves en medio de tensiones entre Pretoria y Washington. El perfil personal del nuevo embajador, Brent Bozell, de 70 años, ha causado resquemor en Sudáfrica y abierto heridas históricas en principio ya cerradas. Las relaciones entre ambos países se encuentran en su punto más bajo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Washington acusa al Gobierno sudafricano de presunta "persecución" de afrikáners, descendientes de los primeros colonos europeos, así como de haber presentado una demanda por "genocidio" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por su guerra en Gaza. Brent Bozell, fundador del Media Research Center, un organismo estadounidense de vigilancia de los medios de comunicación, también es un firme defensor de Israel. Se le atribuyen posiciones de defensa del apartheid en los años 80.

Durante su audiencia de confirmación ante un comité del Senado estadounidense en octubre, Brent Bozell indicó que trabajaría para persuadir a Pretoria de que desistiera de su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. "Expondré nuestras objeciones al cambio geoestratégico de Sudáfrica, que pasa de la no alineación a las relaciones con nuestros competidores, como Rusia, China e Irán", añadió. También se había comprometido a promover el programa destinado a otorgar la condición de refugiado en Estados Unidos a un gran número de afrikáners, varios cientos de los cuales ya se habían beneficiado.

En el momento de su nombramiento, Donald Trump declaró que Bozell aportaría "su tenacidad, su extraordinaria experiencia y su vasto conocimiento a una nación que los necesita desesperadamente". Menos de dos semanas antes, Washington había ordenado la expulsión del embajador sudafricano en Washington, Ebrahim Rasool, a quien el secretario de Estado estadounidense, Marc Rubio, acusó de ser un "político racista que odia a Estados Unidos". Pretoria aún no ha designado a su sustituto. El anterior embajador estadounidense en Pretoria, Reuben Brigety, dejó su cargo en noviembre de 2024 tras la reelección de Donald Trump.

Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Sudáfrica. Unas 500 empresas y 30.000 ciudadanos estadounidenses residen allí. Washington impuso aranceles del 30% a las exportaciones de Pretoria, los más altos jamás impuestos a cualquier nación del África subsahariana. La discordia entre ambos países culminó cuando Donald Trump ordenó boicotear la cumbre del G20 en Johannesburgo en noviembre. Desde entonces, ha mantenido que Sudáfrica no pertenece a este grupo de las mayores economías del mundo.