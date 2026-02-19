Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un Tribunal ruso abre una causa contra el exlíder separatista de Donetsk por desacreditar a Ejército

Un tribunal de Moscú abrió una causa contra el exlíder de la república separatista prorrusa de Donetsk, Pável Gúbarev, por desacreditar al ejército ruso, informó este jueves el portal independiente Holod.

"No sé si es algo intencional de alguien concreto. Solo puedo suponer que a alguien no le gustaron mis textos. Considero esto una completa estupidez. No espero que esto tenga consecuencias para mí", declaró Gúbarev al diario oficialista RBC en relación con el proceso registrado el miércoles.

Gúbarev, gobernador autoproclamado de la separatista región ucraniana de Donetsk en 2014 y exiliado en Rusia desde hace años, marchó al frente en 2022 para combatir contra Ucrania.