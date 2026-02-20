Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán advierte que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar

Irán informó este jueves al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que responderá "decisivamente" si se ve sometido a una agresión militar, advirtiendo que considerará como objetivos legítimos las bases, instalaciones y activos de lo que llamó "fuerza hostil" en la región.

En una carta dirigida a Guterres, la misión permanente iraní ante la ONU señaló que la retórica de Donald Trump hacia Irán "señala un riesgo real de agresión militar", pero enfatizó que Teherán no busca iniciar una guerra.