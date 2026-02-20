Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaAbdelkader, en los juzgados de Vila-realFallece en el centro de CastellóAbuso sexualMagdalena sin canciónJennifer BaldiniPrograma oficial Magdalena 2026Polémica multa
instagramlinkedin

Investigación

Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires

Bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, según han informado fuentes oficiales

Un policía de Buenos Aires, en una imagen de archivo.

Un policía de Buenos Aires, en una imagen de archivo. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

EFE

Buenos Aires

Al menos dos personas resultaron heridas este viernes por la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, en el centro de Buenos Aires, y los bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, informaron fuentes oficiales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents