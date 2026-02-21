En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
120 drones rusos
Las defensas ucranianas lograron neutralizar durante la pasada noche 106 de un total de 120 drones rusos, según informó este sábado la Fuerza Aérea en su parte matinal, aunque se registraron impactos en 11 emplazamientos distintos. Los rusos lanzaron también un misil balístico de tipo Iskander-M desde la región de Voronezh, mientras que los drones -dispositivos de ataque Shahed, Gerbera e Italmas, así como de otros tipos-, despegaron desde las regiones de Briansk, Kursk, Oriol, Shatalovo y desde la Crimea ocupada.
Sanciones a Rusia
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) confían en poder respaldar el lunes, durante un Consejo en Bruselas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia con ocasión del inicio de la invasión rusa de Ucrania iniciada hace cuatro años. “El próximo lunes, nuestro objetivo es adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia. Las sanciones están surtiendo efecto, están perjudicando gravemente a la economía rusa y cada nueva medida limita aún más su capacidad para librar la guerra. Moscú no es invencible”, indicó este viernes desde Cracovia (Polonia) la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
Dos muertos en Bélgorod
Dos personas murieron este viernes en la región rusa de Bélgorod en un nuevo ataque ucraniano con drones, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov. "Dos drones atacaron un vehículo en el territorio de una empresa en la localidad rural de Maksimovskoye. Dos hombres murieron en el lugar a causa de las heridas recibidas”, escribió Gladkov en Telegram.
Zelenski anuncia más contactos con Rusia y EEUU en Ginebra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes un acuerdo con rusos y estadounidenses para que se celebre dentro de un plazo de diez días una nueva ronda de contactos trilaterales de paz, de la que se espera que pueda tener lugar también Ginebra, donde ya se celebraron las pasadas reuniones el martes y el miércoles de esta semana. “Se ha acordado que en los próximos diez días haya otra reunión, lo más probable que también en Ginebra”, dijo Zelenski en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de los periodistas que cubren su actividad diaria.
Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por mermar su independencia y soberanía
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado.
Zelenski se ha preguntado qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor y ha señalado que a pesar de que Rusia ha tomado "casi el 20%" del territorio ucraniano, Kiev continúa dispuesto a sentarse a negociar la paz.
El Comité Paralímpico Ucraniano boicoteará la Ceremonia de Apertura de los Juegos de Milán y Cortina
El Comité Paralímpico Ucraniano boicoteará la Ceremonia de Apertura del próximo 6 de marzo de los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo en protesta por "la cínica decisión" del Comité Paralímpico Internacional de que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos puedan participar con sus respectivas banderas en la cita, y acusó de "sistemática lealtad" a Rusia al organismo que preside Andrew Parsons.
"El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania declara que el equipo paralímpico ucraniano y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania boicotean la Ceremonia de Apertura de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que no se utilice la bandera ucraniana en dicha ceremonia", aseveró el organismo en un comunicado a última hora de este jueves.
Nueva Zelanda amplía su lista de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania
El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este viernes una expansión de su lista de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, desatada hace cerca de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, desatando un conflicto que sigue abierto ante la falta de un acuerdo de paz en el proceso de negociaciones en marcha.
El Ministerio de Exteriores neozelandés ha especificado que el listado ha sido modificado para incluir en él a 23 personas, trece entidades y cien buques rusos, sin más detalles y sin que las autoridades de Rusia hayan respondido por ahora a esta decisión.
Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra Sebastopol, en la península de Crimea
Al menos una persona ha muerto este viernes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Sebastopol, la ciudad más poblada de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha indicado que la víctima mortal, un hombre, ha sufrido "heridas de metralla en la cabeza y el pecho" por "el impacto de los fragmentos de un dron interceptado". "Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero no pudo salvarle la vida. Nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha dicho.
Trump amplía un año más las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado este jueves durante un año más las sanciones contra Rusia impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, apenas unos días antes de que se cumplan cuatro años desde la invasión.
Las sanciones incluyen las impuestas durante la Administración de Barack Obama en 2014, como consecuencia del inicio del conflicto, así como las más recientes del Gobierno del expresidente Joe Biden tras la invasión en febrero de 2022, según recoge el Registro Federal en un comunicado.
El Senado acogerá un acto de apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha informado este jueves a la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, de que la Cámara Alta acogerá próximamente una jornada institucional con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a su país, el próximo martes 24.
Rollán ha recibido a la embajadora en los Despachos de Honor del Senado y le ha indicado que la intención de celebrar un acto institucional al cumplirse cuatro años es mantener la atención sobre esa vulneración de derechos y reiterar el compromiso con una paz justa y duradera.
