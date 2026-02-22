Estados Unidos
Abaten a un joven que intentó entrar en la residencia de Trump de Mar-a-Lago
La identidad de la víctima se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar
EP
El Servicio Secreto de EEUU ha anunciado que el dispositivo de protección del presidente, Donald Trump, ha matado a tiros a un joven de 20 años que intentaba entrar, presuntamente armado, en la residencia del mandatario en Florida, Mar-a-Lago.
El incidente ocurrió a las 01.30 hora local, aproximadamente (las 07.30 de la mañana, hora peninsular española), cuando el joven fue detectado en la puerta norte de la propiedad "portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible", según un comunicado del Servicio Secreto. Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) "se enfrentaron a él y abrieron fuego" contra el joven. En el momento del incidente no había presencia de ninguna persona bajo la protección del dispositivo de seguridad.
Los pormenores del incidente están bajo investigación, la identidad del joven fallecido se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista
- Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real
- Abusos sexuales a menores en l'Alcora: 'Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa
- Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa
- Los bomberos actúan en un accidente de tráfico con dos personas atrapadas en Betxí
- Galería de imágenes: Xilxes despide a María José y Noemí
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Sorpresa en la carretera: un remolque aparece en mitad de la A-23 en Castellón y obliga a cortar el tráfico