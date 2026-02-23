Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irak eleva las tensiones con Kuwait por sus reivindicaciones sobre zonas marítimas disputadas al emirato

El Ministerio de Exteriores de Irak ha reavivado este fin de semana un conflicto diplomático con Kuwait, tras haber depositado oficialmente ante Naciones Unidas sus listas de coordenadas de las líneas de base del mar territorial y las zonas marítimas iraquíes, que incluyen áreas sobre las que el emirato ha denunciado una violación de su soberanía.

La cartera iraquí anunció el sábado la entrega de las citadas coordenadas ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de acuerdo a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982. El documento incluye "la delimitación del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de la República del Irak".