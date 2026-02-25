Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump alaba los esfuerzos de Rubio para acabar con la guerra en Gaza, que sigue "a un nivel muy bajo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, destacando su labor en la negociación de un alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), que entró en vigor en octubre del pasado año y que no ha impedido al Ejército israelí matar a más de 600 palestinos en la Franja de Gaza desde entonces.

"Quiero agradecerle al secretario de Estado, Marco Rubio (...) es un gran secretario de Estado, el mejor de todos los tiempos", ha afirmado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso.