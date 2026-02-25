Japón introducirá una autorización electrónica de viaje obligatorio en el 2028 a semejanza de EEUU

Mirándose en el modelo de EEUU, donde se impone un permiso electrónico obligatorio para entrar en el país -ESTA-, Japón requerirá su propia autorización digital de control previo, JESTA -Japan Electronic System for Travel Authorization)-, para entrar en el país a partir del 2028.

Sanae Takaichi, la primera ministra japonesa, asegura que la intención de este proyecto es impedir la llegada de «extranjeros indeseables».

El trámite electrónico será obligatorio para viajeros que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en Japón. Es decir, visitantes de países con exención de visa (como España, la mayor parte de la UE, EEUU y Australia, entre otros) que suelen poder entrar por turismo o negocios por un periodo de hasta días sin tramitar visa.

Pago de tasas

El trámite deberá realizarse online antes de viajar al país nipón a través de un formulario electrónico con tus datos personales y detalles del viaje. Conlleva el pago de una tasa, similar a la de otros países con sistemas parecidos pero aún por deteminar. Sin autorización, no será posible el embarque ya que las aerolíneas están obligadas a comprobar la vigencia del documento En referencia a la validez, podría durar varios años, lo que permitiría múltiples visitas dentro de ese periodo sin volver a solicitarla antes de cada viaje.

La primera mujer presidenta del país asiático llegó al poder el 21 de octubre de 2025 y su recién estrenado mandato promete ser una revolución. Asegura que quiere ayudar a que los visitantes «no problemáticos» vayan a Japón, aunque en la práctica esta medida pueda ser un obstáculo.