España no controlará los pasaportes de los militares británicos y aliados, según el Tratado sobre Gibraltar

La Verja que separa España de Gibraltar tiene los días contados. La Unión Europea ha publicado este jueves el texto final del Tratado sobre la colonia británica que ha sido ya acordado con el Gobierno de Londres y negociado con España y Gibraltar. Cuando entre en vigor, "todas las barreras físicas relacionadas con la circulación de personas entre la Unión [Europea] y Gibraltar deberán ser eliminadas".

Lo firmado deja explícitamente a un lado la disputa por la soberanía del Peñón ya en el primer artículo. El texto, de 604 páginas y 336 artículos, fija los detalles técnicos sobre la realización de los controles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar (dos líneas de chequeos de pasaportes, una controlada por Gibraltar/Reino Unido, y la segunda por España/Unión Europea). También detalla las espinosas cuestiones sobre los impuestos, el comercio de tabaco o el tratamiento de las aguas residuales, entre otros asuntos que durante años han generado tensión entre Londres y Madrid.

España no podrá controlar al personal militar

Uno de los aspectos más controvertidos es la cuestión de las bases militares de Reino Unido en el Peñón y el intenso tráfico de personal militar. España no podrá ejercer controles de pasaporte o visado a los visitantes que se declare militares. "Los miembros no residentes de las Fuerzas Armadas de Reino Unido", así como sus familiares y el "personal civil asociado" estarán "exentos de las regulaciones y los controles Schengen sobre visado y pasaporte", dice el artículo 38. La libre entrada no significa que tengan derecho a residir. "No serán considerados como que obtienen residencia o domicilio en el área Schengen".

Esto mismo aplica a visitantes de "Fuerzas Armadas de terceros países", ya sean de la OTAN o de "socios seleccionados", que llegan por invitación del Reino Unido. Bastará con que presenten una identificación militar expedida por el Ministerio de Defensa de Reino Unido o del país visitante, que muestre su nombre, fecha de nacimiento y rango, según el texto, que fue adelantado por El Confidencial y Europa Sur y ha sido publicado este jueves en la web de la Comisión Europea.

"Según está, un militar marroquí que entre legalmente en Gibraltar puede aparecer en Varsovia y no se entera nadie", explica una fuente policial con conocimiento sobre el control de la Verja en Gibraltar.

Reino Unido se compromete a informar con detalle a España de la llegada de personal militar a Gibraltar y de las armas que estos porten. El mismo enfoque se aplicará a los familiares que acompañen a estos militares, de modo que tampoco serán sometidos a control de pasaportes o visados. El Reino Unido facilita a España la información necesaria para identificar la llegada de naves y aeronaves.

Las mercancías militares transferidas a Gibraltar por el Ministerio de Defensa del Reino Unido o de fuerzas visitantes de terceros países estarán sujetas a "estrictos controles aduaneros específicos en puestos designados, quedando exentas de derechos de aduana e impuestos indirectos siempre que se cumpla el procedimiento de admisión temporal".

Los equipamientos militares, como las armas de fuego, requerirán "autorización previa" de España y podrán ser denegadas considerando obligaciones internacionales, sanciones, seguridad nacional, derechos humanos y riesgo de desviación". Para ello, se fija un procedimiento especial de control y seguimiento: Reino Unido debe facilitar a las autoridades españolas listas detalladas de los productos, garantizar un transporte seguro y una contabilidad estricta.

"Se deberán eliminar todas las barreras físicas"

El texto establece que "todas las barreras físicas deberán ser eliminadas". Es decir, se deberá derribar la Verja, la línea donde actualmente se establecen los controles de personas y mercancías en ambos sentidos. El acabar con las colas para el tránsito diario de unas 30.000 personas era una de las reclamaciones de los habitantes de La Línea de la Concepción y del Peñón.

De facto, Gibraltar entra a formar parte del espacio Schengen europeo, toda vez que las personas que hayan pasado el segundo control, de policías españoles, ya podrán moverse libremente por dicho espacio. Gibraltar tendrá un sistema aduanero particular, pero que de nuevo se integra en la unión aduanera.

Las mercancías que entren por el puerto y el aeropuerto deberán cumplir con la reglamentación europea.

Historia de un largo desacuerdo

España y el Reino Unido dieron, el pasado 17 de diciembre, el paso definitivo para derribar la Verja de separación entre Gibraltar y La Línea de la Concepción y el resto de España. Los negociadores de la Unión Europea (que representa a España) y el Gobierno británico cerraron el texto legal que va a definir la futura relación con la colonia tras el Brexit (que entró en vigor el 31 de enero de 2020).

El Tratado sobre Gibraltar, del que hoy se han conocido los detalles, entrará temporalmente en vigor el próximo 10 de abril, porque en esa fecha comienza a funcionar el nuevo sistema de control de entradas y salidas de la Unión Europea. Debe ser aún ratificado por el Parlamento Europeo y por Reino Unido. El texto no pasará por el Congreso de los Diputados.

Al acuerdo se han opuesto en España Partido Popular y Vox. La Comisión Mixta para la UE dio luz verde en el Congreso a una iniciativa de Vox, que apoyó el PP, para "recuperar la soberanía española sobre Gibraltar y rechazar el acuerdo del 11 de junio de 2025.

Tras casi cuatro años de negociaciones, el 11 de junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político sobre los elementos clave del futuro de la colonia británica. Lo escenificaron el comisario Maros Sefcovic y el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por parte de la UE, y el ministro de Exteriores David Lammy y el ministro principal Fabián Picardo por la británica.

Claves del acuerdo sobre Gibraltar

El objetivo principal del Acuerdo es "garantizar la prosperidad futura de toda la región", en palabras de la Comisión. Esto se logra "eliminando todas las barreras físicas al movimiento de personas y mercancías entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera".

Con este Tratado, Gibraltar abandona el limbo legal en el que estaba tras la salida de su metrópoli del área comunitaria. Define el marco para encajar el Peñón en el espacio Schengen y en la Unión Aduanera y, con ello, facilitar la movilidad cotidiana en la zona. El objetivo real y simbólico es suprimir la Verja que separa ambos lados y sustituir los controles actuales por un sistema que permita un tránsito más fluido, pendiente aún de concreción técnica y de las aprobaciones correspondientes.

Los controles de personas y mercancías dejarán de hacerse en la Verja y pasarían al puerto y al aeropuerto, con "controles duales" Gibraltar/Schengen en esas instalaciones, según explicó el ministro Albares en el Congreso y tal y como aparece en el texto. Los controles son acumulativos, es decir, el visitante deberá cumplir los requisitos de ambas partes. La Policía española sería quien realizaría los chequeos Schengen en el aeropuerto, adonde se trasladarán los que lleguen por barco también para ser revisados. Esto es un punto sensible para el Gobierno gibraltareño por la carga simbólica sobre la soberanía que supone tener agentes españoles en lo que consideran su suelo.

En lo referente a la fiscalidad, Gibraltar elevará impuestos indirectos para asemejarlos al IVA español y nunca por debajo del mínimo europeo (que ahora está en el 17%) además de introducir medidas sobre tabaco y alcohol para limitar distorsiones y contrabando.

El Tratado, cuyo texto final se ha conocido esta semana, aborda los diferendos en medio ambiente (residuos y vertidos) y coordinación en seguridad social, con un fondo social para trabajadores españoles que cruzan a diario.

La eliminación física de esta frontera debería producirse en las próximas semanas, probablemente el 10 de abril, según las fuentes consultadas.

El acuerdo es un paso importante para los 15.000 trabajadores transfronterizos y los 300.000 residentes del Campo de Gibraltar. Ni España ni el Reino Unido renuncian a sus reclamaciones históricas sobre la soberanía del Peñón, aunque Reino Unido, en su nota de prensa de este 24 de febrero, ha asegurado que sirve para garantizar la "soberanía" británica sobre la colonia.