¿Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán? Claves de la "guerra abierta" entre dos países cuya paz dijo haber logrado Trump

Las escaramuzas en la disputada frontera en los últimos meses han pasado a ser una "guerra abierta" entre Pakistán y Afganistán. La noche del viernes, Islamabad ha atacado territorio afgano, incluyendo ciudades importantes como Kabul, Kandahar y posiciones del Gobierno talibán -en el poder desde el 2021-. A continuación, varias claves clarifican el origen y la evolución del conflicto. Los fallecidos se cuentan por decenas en ambos bandos.

Los ataques paquistaníes contra Kabul y Kandahar son los más recientes e importantes en una serie de enfrentamientos entre ambas naciones, a pesar de que alto el fuego en octubre de 2025 que se ha demostrado frágil. Se culpan mútuamente del inicio de la escalada, a pesar de que ha sido Pakistán el que, en boca de uno de sus ministros, ha hablado de guerra abierta. Vienen acusándose mútuamente de iniciar las escaramuzas, especialmente en la zona de la frontera que se disputan, conocida como la 'línea Durand'.

La 'Línea Durand' es la frontera que separa a Afganistán y Pakistán. Fue trazada en 1893 durante el periodo colonial británico por Sir Mortimer Durand, entonces funcionario del Imperio Británico, mediante un acuerdo con el emir afgano Abdur Rahman Khan. En ese momento, la zona formaba parte de la India británica (antes de la creación de Pakistán en 1947). Con una longitud 2.640 kilómetros, divide territorios históricamente habitados por grupos étnicos pastunes y baluches. Afganistán ha cuestionado históricamente la legitimidad del acuerdo, con el argumento de que fue impuesto por presión colonial. La zona ha sido escenario de históricas tensiones y enfrentamientos. Es el punto más sensible entre las relaciones de Afganistán y Pakistán.

Más allá de su distanciamiento histórico, el conflicto reciente entre los dos países que ha terminado con el episodio de guerra abierta empezó a principios de octubre ndel 2025, cuando Pakistán bombardeó Kabul, la capital afgana. El objetivo de ese ataque fueron los líderes de los talibanes pakistanís, que desde la victoria de los talibanes afganos, en agosto de 2021, se esconden y cobijan en suelo del país centroasiático. Ese ataque de Pakistán contra la capital afgana desencadenó una respuesta de Afganistán en la frontera con su vecino del sur.

A pesar de que los dos son grupos independientes entre sí, los talibanes afganos y pakistanís comparten su ideología salafista y yihadista y, de hecho, una historia de origen: los talibanes de Afganistán —talib, en árabe, significa estudiante— nacieron dentro de la propia Pakistán, en las madrasas ultraconservadoras del norte del país durante la década de los 70 y 80, de donde nacieron también, años más tarde, los talibanes pakistanís, a imagen y semejanza de sus vecinos del norte. A partir de su creación, los talibanes afganos, ya en Afganistán, empezaron su lucha, primero contra la Unión Soviética y, después, contra Estados Unidos desde 2001. Desde 2021, con los talibanes afganos instaurados de nuevo en el poder en Kabul, el liderazgo de los talibanes pakistanís ha pasado a territorio afgano. El Gobierno del país centroasiático asegura no darles protección ni permitirles realizar ataques al extranjero.