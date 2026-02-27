Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán

Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera

EEUU e Irán han cerrado la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo pero con "avances significativos"

Un militar afgano, en un control en Kabul, este jueves.

Un militar afgano, en un control en Kabul, este jueves. / SAMIULLAH POPAL / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

