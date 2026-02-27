Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

