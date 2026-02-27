Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Alcalde de Moscú informa del derribo de casi 30 drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron en poco más de seis horas un total de 27 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Inicialmente, Sobianin alertó en redes sociales de una decena de drones enemigos, que fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa durante la tarde del jueves.

Más tarde, en otros mensajes, el alcalde moscovita subió a 27 el número de los aparatos no tripulados, cuyo objetivo era burlar las defensas aéreas de la capital rusa. La situación obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas - Sheremétievo, Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski -, que reanudaron sus operaciones tras el levantamiento de la amenaza de nuevos ataques.