China pide "un cese inmediato" de las acciones militares en Irán y exige respeto a la soberanía del país

China mostró este sábado su "gran preocupación" por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuya "soberanía, seguridad e integridad territorial deben ser respetadas", y reclamó el "cese inmediato" de las operaciones militares para "mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio".

En un breve comunicado, un portavoz del Ministerio chino de Asuntos exteriores solicitó asimismo "prevenir un recrudecimiento aún mayor de las tensiones" y "reanudar el diálogo y las negociaciones".

Horas antes, la embajada china en Irán había vuelto a pedir a sus ciudadanos que extremen precauciones ante una situación de seguridad "extremadamente grave y compleja". Según el diario oficial 'Global Times', no se tiene constancia de fallecidos o heridos entre la comunidad china en Irán.

En un comunicado publicado en su página web, la misión diplomática recomienda que, tras el "ataque militar", los chinos en Irán "sigan de cerca la situación, mantengan la calma, estén alerta, refuercen sus precauciones de seguridad, tomen medidas inmediatas de evacuación de emergencia y eviten ubicaciones sensibles y lugares concurridos".

Este viernes, la embajada de China en Irán había pedido a sus ciudadanos que salieran del país lo antes posible y que reforzasen sus medidas de seguridad, avanzando asimismo que sus legaciones en la región brindarían la asistencia necesaria para "reubicarlos mediante vuelos comerciales o rutas terrestres".

Alerta regional

Las embajadas del gigante asiático en otros países de la región como Líbano, Qatar, Baréin, Omán o Emiratos Árabes Unidos también emitieron avisos de seguridad, llamando a sus ciudadanos a no salir a la calle si no es estrictamente necesario, hacer acopio de alimentos o medicinas y "mantener un perfil bajo".

Asimismo, la representación china en Israel emitió un comunicado en el que reclama a sus ciudadanos que "se preparen para ataques con misiles, drones y otras amenazas", y que se "familiaricen con los refugios antibombardeos y las rutas de evacuación más cercanas".

Expertos chinos citados por 'Global Times' aseguraron que las intenciones de EEUU e Israel "siempre han sido un cambio de régimen" en Irán, y denunciaron que las recientes negociaciones no fueron más que "una tapadera diplomática" ante la "intención estratégica subyacente" que quedaría demostrada por la campaña militar.

Ding Long, profesor de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, avanzó que la trayectoria del conflicto dependerá de "la escala y la rapidez" de la respuesta de Teherán, que podría ser "significativa" dada su "preparación", apuntando asimismo que el mencionado cambio de régimen "será difícil".

China, aliado clave de Irán

Ante el "aumento significativo de los riesgos de seguridad externa" en Irán, Pekín reiteró recientemente que sigue de cerca la situación en ese país y que lo apoya en la "protección de su soberanía", aunque no ha ido más allá del apoyo verbal diplomático en esta crisis.

China es el aliado más poderoso de Irán y también su principal socio comercial, aglutinando en torno a un 30% de su total del comercio extranjero y un 90% de las exportaciones de petróleo, seguido por Rusia e India.

En los últimos años, Pekín y Teherán han profundizado sus intercambios, que incluyen un acuerdo de asociación estratégica firmado en 2021, que establece un marco integral de cooperación en ámbitos económicos, tecnológicos, energéticos y de seguridad.