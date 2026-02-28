En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump, sobre el ataque a Irán: “Garantizaremos que Irán no consiga un arma nuclear”
Israel ataque Teherán en "un ataque preventivo"
Pakistán ha bombardeado Kabul y ha anunciado que entra en una "guerra abierta" con Afganistán tras días de intensos combates en la frontera
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Israel activa las alarmas en todo el país
Así las cosas, las Fuerzas de Defensa de Israel han activado las alarmas en todo el país para advertir a la población que permanezca cerca de los refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán. "Como resultado, se esperan ataques con misiles y aviones no tripulados contra Israel y su población civil en el futuro próximo", reza la nota del Ministerio hebreo.
"Esta es una alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel", ha explicado el Ejército hebreo en una publicación en redes sociales en la que ha anunciado que, a partir de las 08.00 horas (hora local), "se realizarán cambios inmediatos a las Pautas del Comando del Frente Interno", entre los que se incluyen la "prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo, excepto los sectores esenciales".
Registradas al menos tres explosiones en Teherán, según medios iraníes
"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí, que ha declarado "un estado de emergencia especial" en todo el país, según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Israel.
Por su parte, la agencia semioficial de noticias iraní Fars, ha notificado al menos tres explosiones en Teherán, la capital de Irán. Otros medios oficiales como la agencia de noticias IRNA han asegurado --citando a corresponsales sobre el terreno-- que el centro de la ciudad se ha visto envuelto en densas columnas de humo como consecuencia de las mencionadas explosiones, cuyo origen aún no ha sido determinado.
Israel lanza un "ataque preventivo" contra Irán
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado a primera hora de este sábado de un "ataque preventivo" contra Irán en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.
"El Estado de Israel ha lanzado un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel", ha indicado el ministro israelí en declaraciones recogidas por el diario 'Times of Israel'.
Trump dice que tiene "una gran decisión que tomar" con respecto a Irán
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este viernes que su Gobierno tiene "una gran decisión que tomar" con respecto a Irán e insistió en que los representantes del Gobierno de Teherán "son gente muy difícil" en un momento marcado por las negociaciones bilaterales y la creciente posibilidad de que Washington bombardee la república islámica.
EEUU apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán
El Gobierno de Estados Unidos ha expresado su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán en Afganistán en el marco del recrudecimiento de los combates entre ambos países, que han dejado decenas de muertos en las últimas horas.
"Estados Unidos apoya el derecho de Pakistán a defenderse frente a los ataques de los talibán, un grupo designado a nivel global como terrorista", ha indicado un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones enviadas a Europa Press.
En este sentido, ha precisado que los talibán "no han cumplido de forma sistemática con sus compromisos" de cara a luchar contra el terrorismo, "permitiendo" así que "la violencia desestabilice la región". "Los grupos terroristas utilizan Afganistán como plataforma para lanzar sus atroces ataques", ha argüido.
Los talibán denuncian 19 civiles muertos y 26 heridos en ataques paquistaníes en Jost y Paktika
Las autoridades talibán afganas han denunciado que los ataques aéreos desencadenados desde esta pasada madrugada por el Ejército paquistaní contra su territorio han dejado al menos 19 civiles muertos y 26 heridos solo en las provincias de Jost y Paktika.
El balance ha sido proporcionado por el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdulá Fitrat, quien ha denunciado que la mayoría de las víctimas son "mujeres y niños".
"Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos", ha señalado en redes sociales.
Marco Rubio viaja el lunes a Israel con Irán y Gaza en la mesa de conversaciones
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, comenzará el lunes una visita de dos días a Israel para evaluar la situación en la Franja de Gaza y las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en un momento que la amenaza de un ataque militar norteamericano contra el país se cierne en el horizonte.
El viaje de Rubio ha sido confirmado por su portavoz, Tommy Piggott, quien ha precisado en un mensaje publicado en redes sociales que el viaje tratará una serie de "prioridades políticas" para la "política exterior de Estados Unidos" que incluyen Irán, Líbano y los esfuerzos actuales "para aplicar el plan de paz" del presidente de EEUU, Donald Trump, en Gaza.
Dylan Johnson, secretario de Estado adjunto para asuntos públicos globales, ha querido precisar, también en redes sociales, que el viaje de Rubio seguirá adelante a pesar de que Estados Unidos ha autorizado a su personal diplomático "no esencial", así como a sus familiares, que abandonen Israel dada la tensión reinante con el lado iraní.
El líder de los talibán paquistaníes ordena el comienzo de una campaña de atentados
El líder de los talibán paquistaníes, Nur Wali Mehsud, ha anunciado este viernes el comienzo de una campaña de atentados dentro del país en "defensa del Emirato Islámico de Afganistán", el nombre oficial del régimen fundamentalista talibán, en un nuevo recrudecimiento de las hostilidades que han estallado este viernes con el Ejército paquistaní.
"Emitimos una orden especial a todos los muyahidines presentes en las líneas del frente para llevar a cabo feroces ataques en todo Pakistán en respuesta al reciente bombardeo de Afganistán por parte del ejército anti-islámico que se está imponiendo en Pakistán, para quebrar la fuerza del enemigo y expresar en la práctica nuestro apoyo hacia el vecino país islámico de Afganistán", reza el comunicado publicado por los medios paquistaníes.
"Dado que la importancia de los medios de comunicación es muy alta en la situación actual, haz un video de tus operaciones y publícalo inmediatamente en las redes sociales", ordena la cúpula de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP).
Irán no permite verificar su programa nuclear desde los ataques israelíes de 2025
El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y EEUU a sus instalaciones en junio de 2025.
Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon "una situación sin precedentes", considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.
Sin ese acceso, el OIEA "no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas", incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas.
El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF
El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión que obligaba a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a abandonar esos territorios el próximo 1 de marzo, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras en España (MSF).
El responsable de medios de MSF, Iván Muñoz García, informó a EFE que el aplazamiento "está confirmado", aunque no tienen "una valoración segura" de lo que va a suceder, por lo que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la situación.
El Supremo de Israel va a estudiar las peticiones de cese de las restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes que presentaron las ONG, informó Muñoz, afirmando que en unas horas tendrían más información al respecto.
