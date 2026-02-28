Irán ataca bases militares de EEUU en el golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva conjunta de Trump y Netanyahu

Irán está atacando bases militares de Estados Unidos en el golfo Pérsico, según ha informado Al Jazeera y han confirmado algunos de estos países, en respuesta al ataque conjunto a gran escala que han lanzado Estados Unidos e Israel contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. Entre los objetivos atacados estarían Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Un alto funcionario iraní ha asegurado al medio qatarí que "todos los activos e intereses de EEUU e Israel se han convertido en un objetivo legítimo" para el régimen. "No hay líneas rojas después de esta agresión y todo es posible, incluidos escenarios que previamente no habíamos considerado", ha añadido.

Según este funcionario, EEUU e Israel han iniciado una guerra "que tendrá amplias y duraderas repercusiones". "No estamos sorprendidos por la agresión conjunta de EEUU e Israel y tenemos una compleja respuesta ilimitada", ha subrayado antes de señalar que cualquier llamamiento a Irán para rendirse son "inaceptables y meras ilusiones".

El Gobierno de Baréin ha confirmado en un comunicado que instalaciones de la V Flota de EEUU que alberga el país han sido alcanzadas en un "ataque con misiles". Esta monarquía del golfo es uno de los países que entabló relaciones con Israel como parte del Acuerdo de Abraham, impulsados por el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria ha anunciado el lanzamiento de una "primera oleada" de drones y misiles. "En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, la primera ola de ataques con misiles y drones (...) contra los territorios ocupados (en referencia a Israel) ha comenzado", ha asegurado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

Según el Ejército israelí, se habrían identificado ya misiles lanzados desde Irán dirigidos hacia Israel, lo que ha provocado que sonaran sirenas en varias zonas del país.

"Se solicita a la ciudadanía que siga las instrucciones del Comando del Frente Interno", ha señalado el Ejército en un comunicado. "En este momento, la Fuerza Aérea israelí está operando para interceptar y atacar amenazas cuando sea necesario para eliminar la amenaza".

El presidente iraní, "sano y salvo"

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó el sábado la agencia oficial de noticias IRNA, tras los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra Teherán y varias otras ciudades iraníes. "Pezeshkian se encuentra en perfecto estado de salud", informaron varias agencias iraníes como Mehr y Tasnim.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra la República Islámica que produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y había otra prevista para la semana próxima a nivel técnico.