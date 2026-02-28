OPERACIÓN MILITAR
Trump pide a la población iraní que esté lista para tomar el Gobierno
El presidente estadounidense ha hecho una llamada a la población iraní a que esté lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar
Redacción
El presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado el inicio de una operación militar "masiva y en marcha" en Irán junto a Israel, en un vídeo publicado en su red social Truth Social. “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní; un grupo despiadado de gente muy dura, terrible”, ha dicho.
Trump también ha hecho una llamada a la población iraní a que esté lista para tomar el gobierno una vez acabe la operación militar contra el régimen iraní y pidió a los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, prometiendo "inmunidad total" si lo hacen. "Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo", indicó Trump en un mensaje en sus redes sociales minutos después de una operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directamente a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, ha manifestado, añadiendo que "durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘Muerte a Estados Unidos’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, apuntando contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchísimos, muchísimos países”.
"Dictadura muy malvada y radical"
“Las fuerzas armadas de Estados Unidos están llevando a cabo una operación masiva y en curso para impedir que esta dictadura muy malvada y radical amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional”, ha subrayado. “Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria de misiles hasta los cimientos. Rechazaron todas las oportunidades para alcanzar sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”.
