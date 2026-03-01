Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Demanda camionerosBarrio GuineaTiempo en CastellónGalaniaBalance cerámicaPub TerraCD CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Colas en Action
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán confirma la muerte del líder supremo, Ali Jameneí

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

La Media Luna Roja confirma más de 200 muertos en Irán, que comienza el cierre del estrecho de Ormuz en represalia por los ataques

Operación Furia Épica: Así ha sido la participación de Estados Unidos en el ataque contra el régimen iraní

Operación Furia Épica: Así ha sido la participación de Estados Unidos en el ataque contra el régimen iraní

Sara Fernández

R. Gargoi / J. Quintana

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents