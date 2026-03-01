En Directo
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Llegan a Venezuela 133 migrantes repatriados en un vuelo procedente de Estados Unidos
Un total de 133 migrantes venezolanos llegaron este viernes a su país en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.
En su canal de Telegram, la institución detalló que, del total, 100 son hombres, 28 son mujeres, cuatro son niños y uno es adolescente.
El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.
EEUU comienza el decomiso de un petrolero y casi dos millones de barriles de crudo venezolano
La Oficina Federal de Investigación de EEUU, el FBI, ha comenzado los procedimientos el decomiso definitivo del petrolero 'Skipper', incautado en diciembre del año pasado, así como de 1,8 millones de barriles de crudo venezolano suministrados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), presuntamente vinculados con Irán.
"El 'Skipper' y su cargamento son confiscables", esgrime el FBI en su petición ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia "por constituir una fuente de influencia sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)".
Parlamento cifra en 223 las personas que han salido de prisión tras amnistía en Venezuela
Un total de 223 personas han salido de prisión en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía hace ocho días, informó este viernes el presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.
La amnistía ha beneficiado a 223 personas "que estaban privadas de libertad" y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con "medidas cautelares", detalló Arreaza en un mensaje en Telegram. En total, continuó, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía y que, según la propia norma, deben resolverse en un plazo no mayor a 15 días.
Irrupción de Enrique Márquez en EEUU impulsa democratización de Venezuela, según expertos
La sorpresiva aparición del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez en el Congreso a petición del presidente estadounidense, Donald Trump, es valorada por expertos como un gesto que contribuye a impulsar el proceso democratizador en el país caribeño y que no necesariamente busca alejar del foco a la líder opositora María Corina Machado.
"Su presencia en el Capitolio tiene un significado muy poderoso para la democracia venezolana, especialmente en un momento en que la estrategia de (Donald) Trump hacia Venezuela ha sido criticada por no priorizar suficientemente la transición a la democracia", explicó a EFE el director ejecutivo del laboratorio de ideas Global Americans, Diego Area.
Foro Penal cifra en más de 500 los presos políticos excarcelados en Venezuela en el marco de la amnistía
La ONG Foro Penal ha informado de que más de 500 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en el marco de la amnistía aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional e impulsada por el Gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, que se encuentra al frente del país desde la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, durante el ataque perpetrado por el Ejército estadounidense a principios de enero.
"Desde la semana pasada se han liberado un total de 568 presos, entre ellos 505 hombres y 63 mujeres, de los cuales 386 son civiles y otros 182 militares. En total, se trata de 567 adultos y un adolescente", tal y como ha informado la organización en un mensaje difundido en redes sociales.
Delcy Rodríguez pide a Trump el "cese de las sanciones y del bloqueo" contra Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "el cese de las sanciones y del bloqueo" contra el país caribeño, en el nuevo marco de relaciones bilaterales tras desde la intervención militar en la que las fuerzas norteamericanas capturaron al presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Washington ha ido relajando las restricciones contra Caracas, especialmente en el ámbito petrolero.
"Como amigos, como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación, cese ya a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", ha solicitado Rodríguez a su par estadounidense durante un encuentro con jóvenes venezolanos.
El abogado de Maduro pide que se desestime el caso ante los obstáculos del Tesoro para el pago de su defensa
La defensa legal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a juicio en un tribunal de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico, ha solicitado este jueves a un juez federal que desestime el caso en su contra ante los impedimentos de la Administración de Donald Trump para que el Gobierno de Venezuela pague los gastos de representación legal del mandatario.
Así lo ha solicitado el abogado Barry Pollack en un documento judicial del que se ha hecho eco 'The Washington Post' y que ha registrado un día después de informar al magistrado de la conducta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que ha evitado otorgar una licencia sobre las sanciones impuestas al país caribeño para que su Gobierno pueda pagar la representación legal del dirigente, pese al levantamiento de restricciones que está llevando a cabo en otros ámbitos, especialmente el energético.
Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como "socio y amigo" de Caracas, cese el bloqueo contra el país suramericano.
Maduro pide desestimar el caso
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.
La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.
La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Delcy Rodríguez se reúne con la directiva de Shell para evaluar proyectos de gas en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con parte de la directiva de la petrolera británica Shell para evaluar proyectos gasíferos en el país, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
VTV transmitió imágenes del encuentro entre los asistentes, entre los que dijo que estaban el vicepresidente regional de Shell, Adam Lomas, el vicepresidente de Global Gas, Cederic Cremers, así como Alfredo Urdaneta, representante de Shell en Venezuela.
Igualmente, estuvo presente el presidente de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, Héctor Obregón, la viceministra de Petróleo, Paula Henao, y el viceministro de Gas, Luis González.
