"Quemaremos sus corazones", advierte a EEUU e Israel el secretario de Seguridad de Irán

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo este domingo que devolverán el golpe a Estados Unidos e Israel por haber matado al ayatolá Ali Jameneí: "Han quemado el corazón del pueblo iraní. Nosotros, en respuesta, quemaremos sus corazones", advirtió.

En declaraciones a la televisión estatal, Larijani insistió en que la muerte del líder supremo iraní, que rigió el curso de la República Islámica durante los últimos 37 años, "es muy dolorosa para la nación".

Sin embargo, aseguró que el pueblo persa ha enfrentado sucesos peores a lo largo de la historia y ha prevalecido sobre invasores.

"Resistencia del pueblo"

"Estos mártires fortalecen la resistencia del pueblo. Nuestra nación posee una conciencia innata y, Dios mediante, superará esta etapa con orgullo", sostuvo.

A su juicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es un símbolo perfecto" del "saqueo colonialista" que, alertó, usa engaños para convencer a los pueblos.

Protestas contra la muerte del ayatolá Alí Jamenei / Ameer Al-Mohammedawi/dpa

Además, dijo que el republicano ha "caído en la trampa" de Israel al involucrarse en esta guerra, tras la ofensiva que ambos países iniciaron de manera conjunta el sábado.

Fragmentación de Irán

"Israel busca la fragmentación de Irán. Cuando existe un país grande como Irán, con una historia antigua y un pueblo civilizado, Israel no tiene más opción que fragmentarlo para dominar la región", añadió el secretario, que indicó que Washington se ha puesto bajo el dominio de Israel.

Trump amenazó este domingo con golpear Irán con "una fuerza nunca antes vista" si Teherán cumple su promesa de atacar con una ofensiva histórica a EE.UU. e Israel en venganza por la muerte del ayatolá.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte del líder supremo israelí, según una publicación en X de Tasnim, agencia vinculada con el brazo armado del régimen iraní.

Desde los ataques conjuntos del sábado de EE.UU. e Israel contra Irán, el país persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde la potencia occidental tiene bases militares.