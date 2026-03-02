Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait

El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo.

Un avión militar estadounidense 'F-35C Lightning II', en una imagen de archivo. / Agencias

EFE

Madrid

El Ministerio de Exteriores kuwaití anunció este lunes que varios aviones militares estadounidenses sufrieron accidentes en su territorio y que su tripulación ha sobrevivido, informó la agencia estatal de noticias KUNA, sin especificar el número de incidentes ocurridos.

