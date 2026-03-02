Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Teherán derriba un caza F-15 de Estados Unidos, según medios iraníes

La situación en Kuwait

La Embajada de Estados Unidos en Kuwait dijo este lunes que existe una "amenaza continua" de ataques con misiles y drones contra el rico país petrolero y pidió que no se visite la legación, en medio de la respuesta de Irán a la ofensiva conjunta entre Israel y EE. UU. contra el país persa. En su página web, la legación diplomática emitió una alerta y aseguró que existe "una amenaza continua de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre Kuwait", donde ya ha habido algunas acciones militares por parte de Irán, que también ha atacado Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y otros aliados de EE.UU. en la región.