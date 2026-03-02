Oriente Próximo
Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán
La embajada insta a extremar la precaución y advierte de posibles ataques contra ciudadanos estadounidenses en Manama
Europa Press
La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.
"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.
Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas