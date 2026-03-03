Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca con drones la embajada de EEUU en Arabia Saudí

Guerras eternas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que el país norteamericano "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito" con las reservas de municiones con las que cuenta en los rangos medio y medio-alto, mientras su Ejército libra una guerra junto a Israel contra Irán cuya duración estimó en la víspera entre cuatro y cinco semanas, agregando, con todo, que Washington tiene capacidad para más. "Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", ha presumido el inquilino de la Casa Blanca antes de defender que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".