Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán ataca con drones la embajada de EEUU en Arabia Saudí

EEUU redespliega aviones desde España a Alemania y otros puntos tras la negativa del Gobierno al uso de las bases en la ofensiva contra el país persa

Donald Trump.

Donald Trump. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

R. Gargoi / J. Quintana

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

