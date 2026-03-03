En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia derriba 16 drones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 16 drones ucranianos sobre tres regiones rusas, la mitad de ellos sobre la anexionada península de Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 16 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de Telegram.
Putin conversó con líderes del golfo Pérsico por la preocupación de una guerra regional
El presidente ruso, Vladímir Putin, conversó este lunes por separado con varios líderes del golfo Pérsico, en medio del estallido de la guerra en Irán y del temor a una guerra a gran escala que afecta a la seguridad de toda la región.
"Se expresó preocupación mutua por los riesgos de escalada del conflicto y el peligro de involucrar a terceros países", reza la nota publicada por el Kremlin en relación con la conversación telefónica mantenida entre Putin y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Rusia no acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y otro equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.
El asedio ruso de Mariúpol, una herida abierta para los ucranianos cuatro años después
Cuatro años después del inicio del asedio ruso a Mariúpol, las heridas siguen sin curarse para los ucranianos que se enfrentan a la pérdida de sus seres queridos y hogares allí, mientras piden la liberación de los soldados defensores supervivientes del cautiverio ruso.
Según las autoridades ucranianas, los tres meses de asedio a la ciudad portuaria de la región de Donetsk -de fines de febrero a mediados de mayo de 2022- dejaron al menos 25.000 civiles muertos, y los ataques de la artillería, la aviación y los tanques destruyeron o dañaron el 95 % de los edificios.
"Un día quiero volver y buscar la tumba de mi madre y visitar el lugar donde murió mi hijo", dijo a EFE Olena Marchenko, residente desplazada de una ciudad que antes de la invasión contaba con unos 430.000 habitantes.
Recuerdos dolorosos
Los avances rusos en Ucrania bajan a mínimos inéditos desde junio de 2024
Rusia conquistó en febrero en Ucrania 126 nuevos kilómetros cuadrados de territorio, la mitad que en enero y un 28 % del territorio que ganó en diciembre, según cifras presentadas este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState.
Rusia no conquistaba un número tan bajo de kilómetros cuadrados de territorio ucraniano desde junio de 2024, cuando las fuerzas rusas se hicieron con el control de 115 kilómetros cuadrados, según DeepState.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo a finales de febrero que sus fuerzas armadas habían recuperado unos 300 kilómetros cuadrados de territorio en el frente sureste.
Las autoridades prorrusas de Jersón denuncian la muerte de cinco policías en un ataque de fuerzas ucranianas
Las autoridades prorrusas de la provincia parcialmente ocupada de Jersón han denunciado este lunes que un ataque de las fuerzas ucranianas ha matado a cinco agentes de policía y ha herido a otros seis.
La ofensiva tuvo lugar el sábado en el distrito de Goloprístanski, según han informado este lunes las autoridades, contra empleados del departamento del Ministerio del Interior, según recogen agencias de noticias rusas.
Zelenski cree que la guerra en Irán es una "buena señal" para que Putin "vea cómo termina una dictadura"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este lunes la nueva situación en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán del fin de semana como "una buena señal" para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "vea cómo termina una dictadura".
En clave ucraniana, para Zelenski Rusia ha evidenciado una vez más su debilidad como aliado, tal y como demostrara, ha remarcado, durante los acontecimientos que desencadenaron la caída de Bashar al Assad en Siria. "No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza", ha valorado en declaraciones a la prensa.
Ucrania ataca con drones una de las terminales petroleras rusas más grandes en el mar Negro
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha informado este lunes de un nuevo ataque con drones sobre la terminal petrolera ubicada en el puerto de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, una de las instalaciones de este tipo más grandes del país, situada a orillas del mar Negro.
Los drones han alcanzado buques de guerra, media docena de petroleros y un sistema de misiles antiaéreo modelo Pantsir-S2, que se encontraba en las instalaciones de la terminal petrolera de Sheskharis, informa una fuente del SBU a la agencia ucraniana Ukrinform.
La terminal de Sheskharis es un importante complejo portuario y marítimo, encargado de la recepción, almacenamiento y envío de petróleo, así como una de las más grandes y estratégicamente importantes de Rusia. Estas instalaciones ya habían sido dañadas con anterioridad en otro ataque ucraniano en noviembre de 2025.
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, desatada hace más de cuatro años por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, en este caso con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov.
"Las tropas rusas han liberado las localidades de Drobishevo y Reznikovka, en Donetsk, y han establecido control en Krugloe, en Járkiv", ha manifestado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin dar detalles sobre posibles bajas a causa de estos combates.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Al menos tres muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre Kramatorsk
Al menos tres personas han muerto como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kramatorsk, en la provincia de Donetsk, según ha detallado su alcalde Oleksandr Honcharenko.
"Esta mañana Kramatorsk ha sufrido bombardeo enemigos", ha denunciado Honcharenko en una publicación en sus redes sociales, donde ha detallado que el ataque ha caído sobre las 8:14, hora local.
"Según información preliminar, tres personas murieron", ha lamentado el alcalde de esta ciudad clave del Donbás, que no descarta aún más víctimas. "Estamos estableciendo todavía las consecuencias del terrorismo ruso", ha explicado.
Ucrania neutraliza 84 drones rusos sobre varias de sus regiones
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania 84 del total de 94 drones lanzados por Rusia, según el parte de este lunes de la Fuerza Aérea ucraniana.
Otros diez drones que no pudieron ser interceptados impactaron en cuatro localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.
Los restos de algunos de los drones interceptados cayeron en otras dos localizaciones.
