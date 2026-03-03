Italia, Alemania y Francia evacuan a sus ciudadanos atrapados en Oriente Próximo

Italia, Alemania y Francia han activado los protocolos para evacuar a sus ciudadanos, ya sean turistas o residentes, en los países de Oriente Próximo afectados por el actual conflicto desatado el sábado por el ataque coordinado de EEUU e Israel contra Irán, y la posterior réplica de Teherán que está incendiando la región. España también ha puesto en marcha este martes su plan, con un primer vuelo en el que han regresado 175 personas desde Abu Dabi.

El Gobierno de Georgia Meloni ha activado a toda prisa una unidad especial, junto con diplomáticos y policías italianos enviados a los países del golfo Pérsico para reforzar los consulados y gestionar la crisis. Italia ha reaccionado con rapidez montando un complejo operativo para evacuar a los turistas varados y a sus ciudadanos que viven en la región y han manifestado su intención de querer irse. "Estamos trabajando sin descanso para asistir a nuestros compatriotas que han quedado bloqueados en Oriente Próximo", ha vuelto a decir este martes el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.

El lunes despegó el primer chárter con 127 italianos a bordo. Fue la señal de que Roma se movía. Desde entonces, el puente aéreo no se ha detenido. Este martes salieron dos vuelos comerciales especiales desde Mascate (Omán) hacia el aeropuerto de Roma Fiumicino con unas 300 personas. Desde Abu Dabi partió otro avión rumbo a Milán con cerca de 200 pasajeros, entre ellos un grupo numeroso de estudiantes —la mayoría menores— de la organización World Students’ Connection que se encontraban en Dubái. A esos trayectos se sumaron otros dos vuelos de Etihad desde Abu Dabi: uno a Milán a las 14.20 y otro a Roma a las 14.40 de la tarde. Un goteo constante de regresos mientras la tensión sigue escalando.

Además, "desde las 4.30 de la madrugada [de este martes] ya estaba operativo el primer grupo de funcionarios enviados como refuerzo a las sedes diplomáticas" de la región, ha informado asimismo el ministerio de Exteriores italiano. Funcionarios que, según se ha explicado, son parte de "la unidad especial de apoyo integrada por diplomáticos, carabineros y agentes de la Guardia de Finanzas", cuya creación han solicitado Tajani y la propia primera ministra, Giorgia Meloni.

Españoles a bordo

El operativo italiano está previsto que continúe el miércoles con un vuelo temprano en la mañana desde Mascate en el que viajarán también ciudadanos españoles, que, como el resto, han sufragado de su bolsillo el billete de regreso, aunque con el respaldo logístico y la intermediación de las autoridades diplomáticas italianas.

El acceso se ha gestionado a través de los registros en la aplicación Viaggiare Sicuri y en la web Dov’è Siamo nel Mondo (www.dovesiamonelmondo.it), la base de datos con la que la Farnesina localiza a sus nacionales cuando el mundo se complica. Un despliegue, este, que en todo caso no ha evitado críticas y quejas de algunos afectados por el caos que ha suscitado la situación y la dificultad para obtener respuestas claras en tiempos cortos.

Prioridad para embarazadas, enfermos y menores

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, anunció ya el lunes el inicio de operaciones de evacuación de ciudadanos de ese país que se encuentran en la región del Golfo, con una cifra estimada de 30.000 afectados. Explicó que se daría prioridad a mujeres embarazadas, enfermos, niños y otras personas en situación de vulnerabilidad y que se utilizarían para ello aviones civiles desde Arabia Saudí.

Este martes por la mañana partió desde Dubai un primer vuelo especial de la compañía Emirates con destino a Frankfurt, con unos 200 pasajeros a bordo. Se esperaba asimismo que a lo largo del día le siga otro vuelo de parecidas características con destino a Múnich. Se trata de vuelos coordinados por el grupo turístico TUI y sus aerolíneas asociadas, como Emirates, Qatar y Etihad. TUI calcula que tiene en la región a unos 10.000 turistas alemanes y que le compete la responsabilidad de evacuarlos.

Por parte del Gobierno alemán, solo se contempla la posibilidad de usar aviones militares en caso de que no sea posible hacerlo en aparatos civiles.

Vuelos chárter

Cerca de 400.000 ciudadanos franceses se encuentran actualmente atrapados en una docena de países de Oriente Próximo afectados por la guerra. Ante la creciente preocupación de los ciudadanos, el Gobierno francés anunció este martes que fletará vuelos chárter para repatriar, también en primer lugar, a "los ciudadanos más vulnerables", según informó el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

La pregunta llega sobre quién entra dentro de esa vulnerabilidad. Aunque el ministro no especificó cuántas personas podrían verse afectadas, las embajadas y los consulados ya se han puesto en contacto con los más de 25.000 ciudadanos residentes en los países afectados para establecer listas de prioridad, en colaboración con el ministerio. En base a esos primeros listados, se reservarán asientos en vuelos comerciales, con la posibilidad de fletar vuelos civiles movilizados desde Francia.

Las autoridades, a través de redes sociales y medios de comunicación, animan a todos sus ciudadanos a registrarse en los canales pertinentes para que puedan ser localizados e informados rápidamente.