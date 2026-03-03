Rusia negó ayuda a Irán para 'cegar' aviones militares de Israel, según expertos militares ucranianos

Esta vez, a diferencia de lo sucedido tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro, no hubo paños calientes. El Kremlin y sus voceros criticaron con gran agresividad verbal los bombardeos de EEUU e Israel contra objetivos en Irán, una belicosidad que, eso sí, en ningún momento se tradujo en consecuencia práctica alguna: las autoridades militares rusas, no solo no proporcionaron medios de defensa a su aliado en apuros, sino que, a decir de analistas militares ucranianos, incluso rechazaron sus demandas de colaboración para "cegar" a los aviones israelíes que atacaban su país. La muerte violenta del líder supremo de Irán Alí Jamenei ha hecho revivir traumas pasados al presidente ruso Vladímir Putin de un final similar, traumas que ya aparecieron en su día con el linchamiento de Muamar Gadafi en 2011 por una turba.

Putin envió un mensaje de condolencias al actual presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en el que calificó el asesinato de Jamenei de "cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional". El embajador de la Federación Rusa ante la ONU, Vasili Nebenzia, tildó los ataques de "auténtica traición a la diplomacia", mientras que el ministerio de Exteriores ruso dirigido por Serguéi Lavrov se descolgó con un potente comunicado en el que certificó que el ataque se trataba de "un acto de agresión deliberado, premeditado y no provocado contra un estado soberano e independiente miembro de la ONU", cuyas "graves repercusiones" estaban siendo "obviadas".

Pero, como era de esperar, la retórica desafiante no vino acompañada de acciones sobre el terreno. "No veo a Rusia acudiendo al rescate de Irán", ha declarado al rotativo 'Kyiv Independent' Olli Ruohomaki, experto en temas de Oriente Próximo del Instituto Finlandés para las Relaciones Internacionales. Pese a las voluntaristas declaraciones de los últimos meses pronunciadas por algunos miembros de la élite rusa, como Nikolái Pátrushev, presentando como producto de una incipiente alianza militar las maniobras navales conjuntas de países miembros de los BRICS como China o el mismo Irán, lo cierto es que la relación entre Teherán y Moscú, en opinión de este analista, es de naturaleza "transaccional", basada en el interés y el intercambio recíproco y no en valores compartidos o empatías personales o ideológicas. "Rusia está enredada en Ucrania... no tiene los recursos para luchar en varios frentes", constató.

Cláusula de mutua asistencia

Según la versión proporcionada por el analista militar Igor Semyvolos, -quien, tras ser contactado, remitió a EL PERIÓDICO un artículo al respecto- la parte iraní invocó la cláusula de "mutua asistencia en caso de una amenaza a la soberanía" contenida en el acuerdo de defensa rubricado el pasado año, y solicitó a los mandos militares rusos que activaran los sistemas de defensa antiaérea S-400 y de guerra electrónica Krasukha-Leer 3 en las bases militares rusas de Tartus y Khmeimim, en la costa oeste de Siria, con el objetivo de "cegar a los aviones israelíes".

El debilitamiento de Irán no tendrá ningún impacto en el equilibrio de fuerzas en Ucrania, ya que desde hace tiempo Rusia fabrica en su territorio muchos de los drones Shahed

Pero la parte rusa no solo rechazó la solicitud, sino que habría desconectado "los transpondedores y los sistemas activos de radar" en dichas instalaciones militares durante el sobrevuelo de los misiles israelíes para evitar ser percibido por los enemigos de Irán como participante en el conflicto. Siempre de acuerdo con este experto, las autoridades rusas recurrieron a una argucia legal para rechazar las demandas iraníes: "los bombardeos israelíes y estadounidenses se centran en infraestructura terrorista" y no son equiparables a "una invasión a gran escala" que amenace la soberanía.

El Kremlin, por su parte, ha tomado nota de la forma en que ha acabado sus días el líder supremo iraní. "Estamos extrayendo las conclusiones correspondientes", ha admitido el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov. Se trata de un asesinato que retrotrae al líder del Kremlin a la muerte del líder libio Muamar Gadafi en 2011, un evento histórico que le obsesionó entonces de sobremanera, según coinciden historiadores y documentalistas, ya que fue propiciado por la tolerancia de Rusia, cuyo presidente entonces, Dmitri Medvédev, dio margen a Occidente para llevar a cabo su campaña de bombardeos aéreos.

Tomando el testigo, Aleksándr Duguin, considerado como uno de los pensadores de referencia del Kremlin y acusado de tener ideas genocidas respecto a Ucrania, recordó, en un largo artículo, que "uno tras otro", los aliados de Rusia estaban siendo "sistemáticamente destruidos" y advirtió que su país podría ser "el próximo en caer". Ante semejante circunstancia, pidió que el Gobierno adoptara lo que denominó como "reformas realmente patrióticas" ante la posibilidad de que la situación se convirtiera en "inestable", e instó a su Ejército a adoptar en Ucrania tácticas contra los principales líderes del país similares a las empleadas por EEUU e Israel en el país persa, es decir, aniquilarlos sin más mediante bombardeos de precisión.

Sobre el terreno, los analistas descartan que el debilitamiento de su aliado persa tenga un impacto directo en el desarrollo de las hostilidades en los frentes bélicos de Ucrania. La mayoría de drones de la serie Shahed, de fabricación iraní, ya son producidos en fábricas instaladas en territorio ruso, y Moscú no requiere de la cooperación de Teherán para dotarse de ellos. Tan solo algunos modelos, como el 107 y el 236, son importados desde el país persa, informa 'El País'.