Así afecta a Canarias la amenaza de Trump a España: en jaque 300 millones del comercio entre Estados Unidos y las Islas

El órdago lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump, a España no pasará de largo por Canarias. La amenaza de cortar todo el comercio exterior con el país, por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que Estados Unidos (EEUU) utilice las bases militares de Rota y Morón para sus ataques a Irán, pone en jaque casi 300 millones de euros que se mueven entre el Archipiélago y Washington. Y aunque es cierto que los productos made in USA no son mayoritarios en todo lo que las Islas traen desde fuera de sus fronteras, se trata de un volumen que no se puede desdeñar, porque EEUU se ha convertido en uno de los mercados de abastos más importantes para la región. De manera que el enfado de Trump no solo pone en el alambre los 4.600 millones de kilos de mercancías que llegan a Canarias desde el país norteamericano, entre las que destacan los combustibles, sino también la aventura de muchas empresas isleñas que trabajan desde hace años por abrirse mercado en el gigante norteamericano.

El posible embargo de Estados Unidos a los productos españoles ha despertado la inquietud del Ejecutivo canario y de las empresas que venden allí sus productos. El Gobierno regional ya aseguró este miércoles estar preocupado por cómo puede afectar esta situación no solo al devenir del comercio exterior del Archipiélago, sino también a los precios. El presidente canario, Fernando Clavijo, reprochó a Pedro Sánchez que no hubiera acudido al Congreso de los Diputados para explicar el fundamento de las decisiones que ha adoptado respecto al conflicto en Oriente Medio y escuchar al resto de fuerzas políticas. "Existen numerosos intereses en juego y nos enfrentamos a una situación de gran incertidumbre”, aseguró Clavijo. Por eso, recalcó que comparte el “no a la guerra”, pero añadió que "las cosas son más complicadas que un eslogan o una chapita".

“Cuando eliges aliados, puede tener consecuencias contra nuestra economía, y si hoy les preguntamos a muchas empresas canarias productoras de vino y de queso, exportadoras, están todas muy preocupadas”, señaló también este miércoles el vicepresidente Manuel Domínguez. No solo porque pueden perder cuota de mercado, sino porque han hecho una gran inversión para internacionalizarse y esta situación puede conllevar una merma de su actividad.

Exportación

La región exporta a EEUU mercancías y productos por valor de algo más de 89 millones de euros, de acuerdo con los datos del ICEX. En este caso, los productos que se envían a este país suponen casi el 3% del total de las exportaciones canarias. Pero, ¿qué nos compran los norteamericanos? Principalmente, máquinas y aparatos mecánicos, que generaron el año pasado un comercio por valor de 62 millones de euros y que representan casi el 70% de los productos isleños que se venden allí. También destacan, por el volumen de dinero que generaron sus ventas, las aeronaves y vehículos espaciales, con 7,4 millones de euros a favor del Archipiélago en la balanza comercial. Entre los productos que cruzan el Atlántico desde Canarias también están los zumos, los aceites esenciales, el pescado, las bebidas, los zapatos, la marroquinería o la ropa.

En el otro lado de la balanza está la importación. Algo más de 200 millones de euros que el Archipielago paga por productos made in USA. Y aunque esto suponga 'solo' el 4,4% del total de las importaciones que llegan a las Islas, no es baladí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales mercados del Archipiélago, el séptimo en importancia, por detrás de Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Brasil y China. Pero es que, además, el volumen de lo que compramos allí se ha ido incrementando de forma casi generalizada durante los últimos años. Solo entre 2024 y 2025 se ha duplicado la factura por los bienes importados desde EEUU.

Clavijo: "Las cosas son más complicadas que un eslogan o una chapita"

Por lo que si el comercio entre ambos países se cerrara a cal y canto habría que buscar alternativas para comprar todo lo que se trae desde allí. Y no son solo unos pocos productos seleccionados, se trae casi de todo. Lo que más pesa en la cuenta final son los combustibles y aceites, por los que pagamos casi 87 millones de euros el año pasado. Pero es que también compramos maquinaria, aparatos médicos, papel y cartón, aeronaves y vehículos, fruta, barcos, material eléctrico, productos químicos, muebles, bebidas, alimentos o productos farmacéuticos. Una ristra de elementos que engrosan esa cuenta que en 2025 alcanzó la cifra de 206 millones de euros. Con lo que si Trump hace efectiva su amenaza, habría dificultades para traer al Archipiélago productos tan netamente americanos como la ropa de Levi´s, el bourbon o las motos y los componentes de Harley-Davidson.