Reina Letizia CastellónBorrasca ReginaPesticidas prohibidos cítricosJuicio abuso sexual CastellónMuere Pepe MeseguerPrograma oficial Magdalena 2026
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU asegura haber destruido 17 barcos militares iranís y centenares de misiles balísticos

Arabia Saudí intercepta nueve drones en medio de ataques de Teherán contra su país, Kuwait y Catar

Reino Unido alerta de un "ataque" contra buque frente a Emiratos Árabes

Abandonado y destrozado así se encuentra el hospital de Teherán

Sara Fernández

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

