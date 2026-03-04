EEUU abre el frente naval en la guerra y hunde desde un submarino con un torpedo un buque de Irán

Después de cuatro días de ataques incesantes a Irán por aire Estados Unidos ha abierto una nueva fase en la guerra naval. Este miércoles el Pentágono ha anunciado que uno de sus submarinos ha hundido con un torpedo una fragata iraní en aguas internacionales en el Océano Índico, cerca de la costa sur de Sri Lanka. Se trata del primer hundimiento con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

Había 180 personas a bordo de las que al menos 102 han fallecido, mientras que las fuerzas de Sri Lanka han rescatado con vida pero con heridas graves a 32 miembros de la tripulación de ese navío, que han identificado como e IRIS Dena. El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, en una comparecencia ante su Parlamento, ha explicado que su gobierno está trabajando de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región".

La operación contra el Dena ha sido confirmada en una triunfalista rueda de prensa en Washington por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, que han presentado ante los periodistas un vídeo del ataque, también compartido en redes sociales.

EEUU tiene aproximadamente 50 submarinos de propulsión nuclear, de tres clases diferentes, que son extremadamente silenciosos. Van cargados con torpedos Mk-48, un arma pesada que lleva una carga explosiva de casi 300 kilos. Según Caine y Hegseth, el ataque usó solo uno de esos torpedos.

El barco iraní torpedeado este miércoles, el IRIS Dena, volvía de la India después de una feria internacional de fragatas navales. El navío no había participado aún en el esfuerzo bélico iraní contra los EEUU e Israel, a pesar de que iba a hacerlo.

Teherán no ha comentado ni confirmado ni desmentido el hundimiento ni de este ni otros barcos de la flota naval persa. EEUU asegura haberla destruida por completo durante sus ataques constantes contra el sur de Irán desde el sábado por la mañana.

"Trump, anonadado por el teatro de Netanyahu, ha arrastrado a los estadounidenses hacia una guerra injusta con Irán. Ahora debe calcular: ¿aún EEUU es lo más importante, teniendo en cuenta los 500 soldados estadounidenses muertos durante los últimos días?", ha dicho el líder del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijaní, este miércoles. Larijaní ha dado una cifra totalmente desorbitada: EEUU ha tan solo aceptado la muerte de seis de sus soldados, en un bombardeo en Baréin.

"Muerte silenciosa"

“Esta es una increíble demostración del alcance global de Estados Unidos. Cazar, localizar y eliminar algo desplegado fuera de su área es algo que solo EEUU puede hacer a esta escala”, ha dicho Caine.

Hegseth ha hablado con entusiasmo sobre el ataque del torpedo, que ha definido de “muerte silenciosa”, y ha destacado el referente histórico. “Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando éramos el Departamento de Guerra”, el mismo nombre con que Trump ha rebautizado a Defensa, “estamos luchando para ganar”, ha dicho.

“EEUU está ganando de forma decisiva, devastadora y sin compasión”, ha declarado también Hegseth, que ha avisado que habrá “más olas” de ataque.

Por mar y aire

Hegseth ha subrayado también el foco que la operación militar Furia Épica aprobada por Donald Trump está poniendo en destruir por completo las capacidades navales iraníes, una de las metas que ha marcado el presidente estadounidense. “La marina iraní está en el fondo del Golfo Pérsico”, ha declarado. “Inefectiva para el combate, decimada, destruida, derrotada. Elijan su adjetivo”, ha dicho.

Ha subrayado también que la noche del martes hundieron una de las naves más importantes de los iraníes, el Soleimani, un buque nombrado en honor de Qasim Soleimani, el poderoso comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria iraní que estaba al frente de sus operaciones en Siria e Irak y que murió en 2020 en Bagad en un ataque con drones ordenado por Trump.

“Parece que el presidente le alcanzó dos veces”, ha dicho exultante Hegseth, que también ha destacado otra operación en la que han matado a Farhad Shakeri, un iraní que fue imputado por un intento de asesinato de Trump organizado por al Guardia Revolucionaria Iraní. “Irán intentó matar al presidente Trump y Trump ha reído el último”, ha declarado.

“Control completo de los cielos"

La cúpula militar estadounidense ha explicado en la rueda de prensa que sigue intensificando el despliegue de bombarderos y aviones de combate. Hegseth ha calculado que en menos de una semana Israel y EEUU tendrán “control completo de los cielos iraníes”. Y Caine ha asegurado que, con ese control, EEUU “ahora empezará la expansión, golpeando progresivamente cada vez más dentro del territorio iraní”.

“La presión está aumentando, no reduciéndose”, ha dicho el militar, que ha cifrado en más de 2.000 los objetivos iraníes alcanzados, así como más de 20 navíos iraníes.

En la rueda de prensa Hegseth y Caine han anunciado además que Washington usará distintas “bombas de gravedad” que se lanzan con precisión guiada, de entre 225 kilos y casi una tonelada. Se ha afirmado que EEUU tiene “reservas casi ilimitadas” de ese arsenal.

“El enemigo ya no puede disparar el volumen de misiles que podían, ni de lejos. Podemos sostener este combate con facilidad todo el tiempo que necesitemos”, ha afirmado Hegseth. “Irán no tiene capacidad de aguantar más que nosotros. En última instancia, somos quienes marcamos el ritmo, el enemigo está desestabilizado y vamos a mantenerlo así”, ha concluido.

Noticias relacionadas

En lo que no ha querido entrar el antiguo presentador de Fox News es en preguntas sobre el bombardeo el sábado, el día en que EEUU e Israel iniciaron los ataques, de una escuela de niñas en Minab, un bombardeo donde murieron al menos 168 personas según los iraníes. “Todo lo que puedo decir es que estamos investigando”, se ha limitado a afirmar Hegseth.