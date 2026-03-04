Los efectos de la guerra en Irán
Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" tras las amenazas de Trump de "cortar todo el comercio" con España
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha trasladado este miércoles al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la "solidaridad europea de Francia" ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "cortar todo el comercio" con España tras su negativa a que EEUU pueda usar las bases de Rota y Morón para atacar Irán.
"El presidente acaba de hablar con el presidente Sánchez para expresar la solidaridad europea de Francia en respuesta a las recientes amenazas de coerción económica lanzadas ayer contra España", informaron fuentes del Palacio del Elíseo.
Trump sugirió la víspera la posibilidad de cortar el comercio con España debido a la postura del Ejecutivo español frente al actual conflicto internacional en Oriente Medio y llegó incluso a sugerir la posibilidad de un embargo.
Sánchez ha comparecido este miércoles ante la prensa para reafirmar la postura de su gabinete ante la crisis y resumió la posición de su Gobierno en cuatro palabras: "No a la guerra". El jefe del Ejecutivo ha defendido que España se rige por los principios fundacionales de la Unión Europea, el derecho internacional y la paz, al tiempo que advirtió de que el país no será "cómplice de algo malo para el mundo", como es la actual guerra en Oriente Medio, "solo por el miedo a las represalias de alguno".
- Luto en Vila-real: Fallece Pepe Meseguer a los 59 años, figura del patinaje y referente empresarial
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Suma y sigue: La UE detecta en febrero 6 partidas de naranjas de Egipto, Turquía y Brasil con pesticidas prohibidos
- La reina Letizia llega a Castelló: Recibimiento magdalenero al son del bolero de la ciudad
- Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: 'Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- La emotiva despedida de Porcelanosa a José Meseguer Basiero: 'Nuestro querido Pepe