Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega haber lanzado misiles contra Turquía

La Casa Blanca afirma que España ha aceptado colaborar militarmente con Washington, un extremo que Moncloa se ha apresurado a desmentir

Nuevas explosiones han vuelto a sacudir Teherán a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves

El momento en que un submarino de EEUU hunde un barco de guerra iraní

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

