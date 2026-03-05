Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega haber lanzado misiles contra Turquía

Operaciones de repatriación

El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa. El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.