Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles en su espacio aéreo
La Casa Blanca afirma que España ha aceptado colaborar militarmente con Washington, un extremo que Moncloa se ha apresurado a desmentir
Nuevas explosiones han vuelto a sacudir Teherán a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán
El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram.
Un vídeo de Bob Esponja
La Casa Blanca publicó este jueves un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio. El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.
Hegseth tilda de "error de cálculo" que Irán piense que EEUU no puede sostener los ataques
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha catalogado de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", ha expresado. "No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", ha expresado durante una rueda de prensa junto al comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper.
Hegseth ha afirmado así que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma. "Si creen que han visto algo, que esperen", ha dicho, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".
Estados Unidos dice que ha atacado un buque portaviones de drones en Irán
Estados Unidos afirmó este jueves que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial". "Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper
Trump tomará medidas para reducir la presión sobre el precio del crudo "de manera inminente"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que su Gobierno tomará "de manera inminente" medidas para controlar los efectos que la guerra contra Irán está teniendo sobre los precios del crudo, aunque no ofreció más detalles por el momento. "Habrá nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo de manera inminente, y el petróleo prácticamente parece haberse estabilizado", aseguró Trump en un acto celebrado en la Casa Blanca para celebrar el título de liga cosechado en 2025 por el Inter Miami de Lionel Messi.
Trump, maravillado por la operación en Irán, pide no preocuparse por el después
El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió este jueves el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después.
Durante una entrevista telefónica con el periodista Jonathan Karl de ABC News, el mandatario sugirió que deberían estar maravillados por el operativo militar llevado a cabo el fin de semana en Irán y al ser cuestionado sobre las consecuencias que esto puede traer dijo que deben olvidarse "de lo que viene después".
"Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo", dijo el mandatario en referencia a la capacidad militar mermada de Irán tras los constantes ataques que iniciaron el 28 de febrero con el asesinato del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.
Israel lanza una oleada de ataques en los suburbios del sur de Beirut tras emitir órdenes de evacuación
El Ejército de Israel han lanzado este jueves una oleada de ataques aéreos en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut, contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá tras emitir órdenes de evacuación para los residentes de hasta cuatro barrios.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques en Beirut", ha señalado en un breve comunicado en el que indica que ha empezado a atacar "infraestructura de la organización terrorista" Hezbolá en los suburbios de Beirut, sin que por el momento haya más detalles al respecto.
Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de los bombardeos lanzados por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.
Un soldado israelí herido grave en combates en el sur del Líbano
Dos soldados israelíes resultaron heridos este jueves, uno de ellos de gravedad, en combates en el sur del Líbano, informó el Ejército de Israel en un comunicado.
Ambos soldados fueron evacuados al hospital para recibir tratamiento médico, añade la nota.
Este es el primer militar israelí herido de gravedad en la ofensiva que Israel mantiene en el Líbano, después de que las milicias de Hizbulá atacaran el territorio israelí en reacción a la muerte del ayatolá iraní Alí Jameneí.
Irán niega haber cerrado el estrecho de Ormuz: Esa afirmación es "infundada y absurda"
Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho de Ormuz y consideró esas afirmaciones "infundadas y absurdas", a pesar de que la Guardia Revolucionaria ha avisado de que los mercantes que pasen por allí "podrían ser atacados o hundidos".
"La afirmación de que Irán cerró el estrecho de Ormuz es infundada y absurda. Irán mantiene su compromiso con el derecho internacional y la libertad de navegación", dijo la misión de Irán ante la ONU en un mensaje en X.
Este mismo jueves, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo el control de la República Islámica según las leyes internacionales y avisó de que los buques que no cumplan con los protocolos "podrían ser atacados o hundidos".
Aznar afirma que España debería "estar apoyando a sus aliados" contra Irán y señala que "no es momento para eslóganes"
El ex presidente de España, José María Aznar, ha valorado este jueves que España debería "estar apoyando a sus aliados" respecto al conflicto con Irán, asegurando "que no es momento para eslóganes ni gritos", en referencia al 'no a la guerra' con el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su negativa a vincularse en la operación militar contra el régimen chií.
Durante un acto en Albacete para promocionar su libro, titulado 'Orden y Libertad', Aznar ha advertido que con un presidente de los Estados Unidos como Donald Trump, al que ha calificado de "enormemente disruptivo" y quien "no considera a Europa como uno de sus aliados tradicionales", es posible que España se convierta "en algo marginal a la hora de toma de decisiones internacionales". Ante esto, ha remarcado los ataques contra Irán como "el momento de poner sobre la mesa el valor del Pacto Atlántico" y de "apoyar a los aliados frente a problemas que algún día podamos tener en el futuro".
