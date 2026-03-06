Mapas y gráficos de la guerra de Irán: ¿qué está pasando en Oriente Próximo?

La guerra con Irán cumple este sábado su primera semana convertida en un conflicto que ya traspasa la región de Oriente Próximo y alcanza a un país de la UE, Chipre, y a otro de la OTAN, Turquía. Además, la contienda se libra en dos frentes: el aéreo, con bombardeos y ataques cruzados, y el naval, a partir del hundimiento de un buque de guerra iraní cerca de Sri Lanka. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha descartado enviar más tropas a la zona para una posible ofensiva terrestre sobre Irán.

A continuación, resumimos los principales acontecimientos de estos siete primeros días de contienda en datos y mapas.

¿Qué ha pasado en Irán?

Bautizada por EEUU como Furia Épica y por Israel como Rugido del León, la operación conjunta que desató la guerra se inició a las 7.15 hora española del sábado 28 de febrero de 2026 con un bombardeo masivo sobre varias ciudades de Irán, en especial contra su capital, Teherán. Uno de los ataques se dirigió contra la oficina presidencial, donde estaba reunida la cúpula del régimen, que quedó descabezado con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y numerosos altos cargos.

Desde entonces, los ataques de EEUU e Israel se han cebado en Teherán, pero han alcanzado a una veintena de ciudades de todo el país, con un balance de más de 1.230 iraníes muertos y la destrucción de miles de edificios en todo el territorio. Israel afirma haber llevado a cabo 2.500 ataques y destruido el 80% de los sistemas de defensa aérea iraníes, y EEUU asegura que los ataques con misiles balísticos iraníes han disminuido un 90% y los ataques con drones al 83% desde el primer día del conflicto.

Gráficos sobre los ataques de EEUU, Israel e Irán. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

¿Cómo ha respondido Irán?

Desde el mismo día que se inició el conflicto, Irán ha respondido con 21 oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estadounidenses en una docena de países, lo que ha provocado una escalada del conflicto a todo Oriente Próximo. El régimen iraní ha lanzado proyectiles contra Arabia Saudí, Siria, Qatar, Irak, Kuwait, Bahrein, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Omán, además de Israel. Estados Unidos tiene 19 bases militares por toda la región, sobre todo en los países del Golfo Pérsico. Seis militares de EEUU han fallecido en ataques iraníes.

Pero la respuesta más contundente la ha protagonizado Hezbolá, la milicia libanesa financiada por Irán, que el 2 de marzo lanzó una oleada de cohetes contra instalaciones militares en el norte de Israel que fueron respondidas por el Ejército hebreo con bombardeos sobre el sur del Líbano que extendió hasta su capital, Beirut. Al menos 77 personas han muerto y otras 527 han resultado heridas en Líbano. Beirut es, junto con Teherán, la ciudad más atacada por Israel en esta guerra.

Un mapa que ilustra la guerra de Irán. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Chipre, Turquía, Sri Lanka, Azerbaiyán...

Los ataques iraníes han traspasado las fronteras de Oriente Próximo. Un dron Shahed-136 iraní cayó el 1 de marzo en una base militar del Reino Unido en Akrotiri (Chipre), situada en el suroeste de la isla, causando daños materiales menores. En Turquía, país miembro de la OTAN, sistemas de defensa aérea de la Alianza Atlántica derribaron un misil balístico procedente de Irán que se dirigía hacia su territorio, aunque no se ha aclarado si se trataba de un ataque deliberado. Y el enclave de Najicheván en Azerbaiyán fue alcanzado por dos drones iraníes.

Pero fue otro episodio el que abrió el frente naval de la guerra. El 4 de marzo, un submarino de EEUU hundió con un torpedo una fragata iraní frente a Sri Lanka, causando la muerte a un centenar de marineros iraníes, en el primer ataque estadounidense con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial.

Gráfico que muestra los países atacados por Irán. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La reacción de Europa

La extensión del conflicto ha obligado a los gobiernos europeos a enviar aviones y barcos de guerra a Chipre para proteger a este país de la UE y los intereses de los aliados de la OTAN. España se ha sumado a este refuerzo militar con el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' pese a que el Gobierno ha enarbolado el "no a la guerra" y ha prohibido a EEUU utilizar las bases de Morón y Rota para sus ataques a Irán.

Las consecuencias económicas

El mundo, y especialmente la economía, empieza a notar los efectos de la guerra ante la incertidumbre de su duración. El fuego cruzado en Oriente Próximo ha pintado de rojo los paneles de las bolsas europeas y mundiales durante una semana caracterizada por altibajos en un contexto de volatilidad. Las caídas en Europa se producen después de que el precio del petróleo haya subido a su nivel más alto en dos años. El gas natural licuado europeo también sube con fuerza, y los especialistas advierten de una previsible subida de los precios de la energía en días o semanas.

Gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo Brent a lo largo del tiempo.

Esta incertidumbre en el mercado de la energía ya se ha trasladado, por ejemplo, al precio de los carburantes en España, que llevan unos días subiendo. La media del precio de venta al público de la gasolina 95 ha crecido un 6,4% entre el 1 y el 5 de marzo.

Gráfico que muestra el precio del carburante en España.

El comercio internacional también está sufriendo las consecuencias de la guerra tras la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural. Los flujos se han reducido drásticamente desde el inicio de la contienda y más de 3.000 barcos permanecen atrapados en un lugar clave para el tráfico marítimo y la economía global.

Noticias relacionadas

Gráfico que muestra el tráfico por el Estrecho de Ormuz. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Algunos países asiáticos, como China y Tailandia, muy dependientes del petróleo de Oriente Próximo, han ordenado parar las exportaciones de productos petroleros. Aunque no son grandes productores y disponen de bastante petróleo almacenado, adoptan esta medida para atenuar, en la medida de lo posible, el impacto del freno de las exportaciones a través del estrecho de Ormuz.