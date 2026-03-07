En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza una nueva ola de ataques aéreos contra Tel Aviv y otros territorios
Teherán no volverá a bombardear a sus vecinos regionales, pero se reserva el derecho a contraatacar
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Pakistán y Arabia Saudí discuten medidas de defensa mutua
El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, acordaron coordinar medidas conjuntas ante la gravedad de la situación de seguridad derivada de los ataques de Irán contra el Reino. "Ambos discutieron la gravedad de la situación de seguridad derivada de los ataques con aviones no tripulados y misiles iraníes contra el Reino (de Arabia Saudí) y las medidas conjuntas necesarias para detenerlos en el marco del Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica", informó este sábado la oficina de comunicación del Ejército paquistaní.
Nueva oleada de bombardeos contra Teherán e Isfahán
El Ejército israelí anunció este sábado una nueva oleada de ataques contra "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán e Isfahán, sin dar más detalles, en el octavo día de esta guerra ya regional lanzada junto a EEUU.
Choques directos con tropas de Israel
El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este sábado que durante la noche mantuvo enfrentamientos directos con un grupo de soldados israelíes que llegaron en cuatro helicópteros al Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, y que realizaron una poco común incursión a pie en la localidad de Nabi Chit. Según un comunicado emitido por la formación chií, cuatro helicópteros israelíes aterrizaron anoche en el punto de unión entre las zonas montañosas de Yahfoufa, Khraibeh, and Maaraboun, y sus ocupantes continuaron luego a pie hasta Nabi Chit, donde fueron atacados con armas "ligeras y medianas".
Los soldados estadounidenses muertos
El presidente Donald Trump confirmó que asistirá este sábado al traslado de los cuerpos de seis soldados estadounidenses muertos en Kuwait tras un ataque con dron, un acto solemne para honrar a los militares y mostrar apoyo a sus familias. "Mañana iré a la Base Aérea de Dover, con la Primera Dama y miembros de mi Gabinete, para rendir homenaje a nuestros grandes guerreros, que regresan a casa por última vez", anunció Trump en su cuenta de Truth Social.
Irán cesará los bombardeos sobre sus vecinos
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este sábado la suspensión de bombardeos contra objetivos en los países vecinos de la región pero ha matizado que se reserva el derecho a contraatacar si vuelve a ser objetivo de ataques desde allí. Lea aquí la noticia completa.
Habla el presidente de Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este sábado que la exigencia del mandatario estadounidense, Donald Trump, de una rendición incondicional de la República Islámica “es un sueño que se llevarán a la tumba”.
El papel de Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evadió este viernes opinar sobre informes de medios locales que apuntan a que Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre las ubicaciones y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses. "¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa", le dijo el presidente a un reportero de Fox News, durante un evento en la Casa Blanca sobre deportes universitarios.
Siguen los ataques sobre Arabia Saudí
El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi. En dos mensajes en la red social X, el Ministerio del Reino informó de la destrucción del misil y los drones sin dar mayores especificaciones o señalar a Irán como el causante de los ataques.
Más ataques sobre Tel Aviv
Irán lanzó durante la madrugada de este sábado una nueva oleada de ataques dirigidos contra Tel Aviv, impactando tres objetivos según Teherán, mientras que las fuerzas israelíes afirmaron estar respondiendo a disparos de misiles, en el octavo día de la guerra desatada en Oriente Medio. La Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de la vigésimocuarta oleada de bombardeos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv".
Al menos cuatro tripulantes muertos en el ataque con proyectiles a un remolcador en el estrecho de Ormuz
Al menos cuatro marineros han perdido la vida y otros tres han resultado heridos de gravedad después de que un remolcador haya sido alcanzado este viernes por misiles en el estrecho de Ormuz, a once kilómetros de la costa del norte de Omán, un incidente enmarcado dentro de la suspensión del tráfico marítimo en la que es una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo tras las amenazas de Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, en un comunicado en el que ha lamentado que los marineros sean "blancos de los ataques".
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- ¿Cambios en Magdalena por la lluvia? Vicente Sales: “Decidiremos sobre la marcha”
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- El aeropuerto de Castellón se 'blinda' contra las fugas del aparcamiento
- Directo: Aemet activa la alerta amarilla en Castellón ante la llegada de la borrasca Regina
- Aemet concreta cuánto lloverá este sábado en Castellón
- Un pueblo bonito de Castellón abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación
- Los municipios de Castellón donde más llueve hoy: Emergencias lanza un aviso a la población